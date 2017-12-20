Сарансккабель запатентовал торговую марку "СКЭПРОН"

В рамках выполнения Программы технического развития и освоения новых изделий, "Сарансккабель" получил Патент на торговую марку "СКЭПРОН".

Под данной торговой маркой будут производится и реализовываться новые разработки предприятия – силовые кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины.

Создание торговой марки, призвано сформировать круг постоянных покупателей, ориентированных на данную продукцию, улучшить "узнаваемость" продукции на рынке, а так же обеспечить юридическую защиту продукции от нежелательной имитации.

Продукция торговой марки СКЭПРОН обладает рядом существенных преимуществ. Это прежде всего возможность прокладки во взрывоопасных зонах всех классов, а так же вибростойкость, гибкость, морозостойкость.