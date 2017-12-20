Сарансккабель запатентовал торговую марку "СКЭПРОН"

"Свободой надо уметь пользоваться"
Интервью с Денисом Фоминым, директором по развитию "ТехИнвест-М"
18 января 2018, 16:19
Рубрика: Новости компаний
Метки: САРАНСККАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, ПАТЕНТ, СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ
В рамках выполнения Программы технического развития и освоения новых изделий, "Сарансккабель" получил Патент на торговую марку "СКЭПРОН".
Под данной торговой маркой будут производится и реализовываться новые разработки предприятия – силовые кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины.
Создание торговой марки, призвано сформировать круг постоянных покупателей, ориентированных на данную продукцию, улучшить "узнаваемость" продукции на рынке, а так же обеспечить юридическую защиту продукции от нежелательной имитации.
Продукция торговой марки СКЭПРОН обладает рядом существенных преимуществ. Это прежде всего возможность прокладки во взрывоопасных зонах всех классов, а так же вибростойкость, гибкость, морозостойкость.