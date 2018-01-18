Современный проект "Мобильные бригады" повысил качество работы на энергообъектах Саратовского филиала "Т Плюс"

В рамках концепции "Цифровое производство" Группы "Т Плюс" Саратовский филиал продолжает совершенствование работы в системе теплоснабжения с использованием новых, высокотехнологичных методов. Проект "Мобильные бригады" начался с пилотной реализации на двух площадках в Саратове: Саратовской ТЭЦ-5 и Территориальном управлении по теплоснабжению в г. Саратове.

Разработанная ИТ-специалистами дочерней компании ООО "ИТ Плюс" система получила свидетельство о государственной регистрации и на сегодняшний день применяется не только в производственных подразделениях региона. В настоящее время завершается внедрение во всех филиалах Группы "Т Плюс". Новая методика привлекла внимание и сторонних организаций в других производственных отраслях с ее последующим использованием.

Проект "Мобильные бригады" нацелен на автоматизацию процесса обходов генерирующего и теплосетевого оборудования, увеличение оперативности сбора и анализа информации о его техническом состоянии, а также на интеграцию полученных данных с корпоративной информационной системой и ее модулем, в котором осуществляется планирование и проведение замены и ремонта оборудования. Для сбора и передачи необходимой информации ключевым инструментом сотрудника мобильной бригады стал смартфон, в котором в режиме реального времени (online) фиксируются параметры работы оборудования, дефекты и другая важная информация.

Благодаря использованию новой ИТ-системы появилась возможность контролировать состояние оборудования и выполнение необходимых операций сотрудниками, ответственных за его эксплуатацию. Система, накапливая полученные со смартфона данные и сопоставляя их с нормативными параметрами, предоставляет инструмент для оценки состояния оборудования станций и тепловых сетей, дает рекомендации о необходимости замены или модернизации оборудования, позволяет оперативно и эффективно планировать и выполнять работы.

Современная система "Мобильные бригады" уже доказала свою эффективность при использовании на энергетическом оборудовании, анализируя важнейшую информацию с использованием безбумажных технологий, в удобном приложении, на легком смартфоне, который всегда "под рукой". Такое программное обеспечение позволяет повысить эффективность, качество и надежность теплоснабжения, напрямую влияющее на комфорт потребителей тепловой энергии.