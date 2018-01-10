Специалисты дочерних компаний холдинга ведут сборку гермооблицовки купола внутренней защитной оболочки здания реактора второго энергоблока ЛАЭС-2

Хронология RusCable.Ru за 2017 год
18 января 2018, 15:35
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2
Монтаж идет на специальном стенде. В настоящий момент осуществляется сборка стальных металлоконструкций нижнего яруса ВЗО.
Облицовка состоит из 18 сегментов. Вес конструкции в сборе - 356 тонн, диаметр основания - 44 метра.
Облицовка монтируется вместе с поддерживающими каркасами, одновременно наносится антикоррозионное покрытие. Впоследствии эта часть внутренней защитной оболочки будет установлена на штатное место. После чего высота здания реактора достигнет отметки +66,60 метров.