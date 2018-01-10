 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

Специалисты дочерних компаний холдинга ведут сборку гермооблицовки купола внутренней защитной оболочки здания реактора второго энергоблока ЛАЭС-2

Специалисты дочерних компаний холдинга ведут сборку гермооблицовки купола внутренней защитной оболочки здания реактора второго энергоблока ЛАЭС-2

18 января 2018, 15:35
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

Обсудить на форуме

216 просмотров

Монтаж идет на специальном стенде. В настоящий момент осуществляется сборка стальных металлоконструкций нижнего яруса ВЗО.

Облицовка состоит из 18 сегментов. Вес конструкции в сборе - 356 тонн, диаметр основания - 44 метра.

Облицовка монтируется вместе с поддерживающими каркасами, одновременно наносится антикоррозионное покрытие. Впоследствии эта часть внутренней защитной оболочки будет установлена на штатное место. После чего высота здания реактора достигнет отметки +66,60 метров.

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!