ЦНИИТМАШ завершил этапы работ по двум договорам с индийской компанией НЕС Ltd

Делегация АО "НПО "ЦНИИТМАШ" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) во главе с генеральным директором Виктором Орловым провела переговоры с руководством корпорации Heavy Engineering Corporation Limited (Республика Индия).

В ходе переговоров ЦНИИТМАШ и НЕС Ltd подписали акты о завершении этапов работ по двум договорам: второго этапа договора НЕС01 (на создание обучающего центра), в рамках которого ЦНИИТМАШ передал HEC все учебные материалы для будущего ЦОИТО, и первого этапа договора НЕС02 (на разработку технологий), в рамках которого проведен аудит производственных мощностей НЕС Ltd. Также стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества и перспективы его развития, в том числе по созданию материаловедческого центра на базе завода НЕС Ltd в городе Ранчи. Индийские коллеги ознакомили участников делегации с мощностями этого завода, построенного при содействии советских специалистов в 1953 году. Стороны выразили заинтересованность в развитии двусторонних отношений.

"Сотрудничество ЦНИИТМАШ и НЕС Ltd даст возможность нашим индийским коллегам повысить квалификацию своих специалистов и поднять уровень производства в сфере энергетики и машиностроения, – считает Василий Полишко, заместитель генерального директора ЦНИИТМАШ по развитию и внешнеэкономической деятельности. – Для ЦНИИТМАШ это не только ценный опыт организации обучения за рубежом и оказания технического содействия в решении производственных вопросов с использованием опыта отечественной инженерной школы, но и повышение престижа в международном техническом сообществе".

Heavy Engineering Corporation Ltd – индийская компания с государственным участием, работающая в области тяжелого машиностроения. Соглашения о сотрудничестве между НЕС и ЦНИИТМАШ были подписаны в декабре 2015 года. Договор НЕС01 предполагает создание обучающего центра, предусматривает разработку адаптированной программы обучения для индийских специалистов с его последующим проведением на базе Центра общего инженерно-технического обучения (ЦОИТО) в городе Ранчи.

Обучение индийских специалистов на курсах ЦОИТО планируется вести в соответствии с российской научной инженерной школой. Курсы создаются и адаптируются исходя из задач, поставленных индийской стороной, и имеющихся у нее возможностей. Начало обучения планируется в марте-апреле 2018 года. Согласно договору НЕС02, который вступил в силу 5 октября 2017 года, разработка технологий и освоение производства заготовок для изделий производится по техническому заданию индийской стороны, включающему чертежи, спецификацию и документацию по изделиям. Технологии адаптируются под оборудование и возможности индийской стороны.

Выполнение 2 этапа договора планируется начать в 2018 году. НЕС Ltd имеет намерения по расширению договора с введением новых изделий и технологических процессов для освоения.