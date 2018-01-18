Центры обслуживания потребителей Адыгейского филиала Кубаньэнерго обработали более 4 тысяч обращений

В филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети подвели итоги работы с потребителями за 2017 год. В течение года специалисты сектора взаимодействия с клиентами филиала приняли и рассмотрели 4069 обращений по вопросам технологического присоединения и оказания дополнительный услуг.

90% обращений потребители подали лично при посещении офисов обслуживания, остальные 10% - поступили через интернет-приемную и контакт-центр компании.

– В 2017 году большая часть обращений была связана с организацией учета электроэнергии, люди консультировались по вопросам установки и замены приборов учета, проверке их технического состояния, интересовались системой автоматизированного учета, – рассказывает ведущий специалист сектора взаимодействия с клиентами Артем Жаров.

Наибольший спрос по-прежнему у процедуры технологического присоединения к сетям компании и увеличения присоединенной мощности.

Получить информацию о предоставляемых услугах можно на сайте ПАО "Кубаньэнерго" kubanenergo.ru, по телефону бесплатной горячей линии 8-800-100-15-52 и в центрах обслуживания потребителей филиала.