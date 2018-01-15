В 2018 году Удмуртэнерго направит на ремонтную программу более 286 миллионов рублей

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго" приступили к реализации ремонтной программы 2018 года. До конца января этого года будет отремонтировано свыше 12 км воздушных линий 0,4 кВ в Шарканском, Селтинском, Красногорском, Якшур-Бодьинском районах республики, а на подстанции 110 кВ "Подборенка" будет завершен плановый капитальный ремонт масляных выключателей 6-10 кВ.

В течение года будет отремонтировано 227 километров воздушных линий электропередачи напряжением 110 и 35 кВ. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г. энергетикам предстоит выполнить капитальный ремонт 3312 км воздушных линий 0,4-10 кВ. Почти 64 километра старого неизолированного провода на этих линиях заменят на современный самонесущий изолированный провод. Его применение позволит значительно повысить надежность электроснабжения, а также уменьшить риск возникновения возможных технологических нарушений.

Кроме того, до конца года энергетики комплексно отремонтируют 27 подстанций 35/110 кВ. Также в планах энергетиков проведение ремонта 504 трансформаторных подстанций 0,4/10кВ в Алнашском, Балезинском, Вавожском, Воткинском, Граховском, Дебесском, Завьяловском, Игринском, Каракулинском, Кезском, Кизнерском, Киясовском, Малопургинском, Можгинском, Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Шарканском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском районах Удмуртской Республики

Одним из приоритетных направлений ремонтной программы традиционно является расчистка трасс под воздушным и линиями электропередачи (ВЛ) и вырубка деревьев, угрожающих падением на провода. Для обеспечения надежной и устойчивой работы электросетевых объектов будет расчищено 824,8 га гектаров трасс ВЛ 0,4-110 кВ.

Помимо основных работ, в компании будут выполнены ремонты административных и производственных зданий, автотранспорта и специальной техники.