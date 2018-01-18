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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Староминском районе по горячим следам раскрыли хищение провода в садоводческом товариществе

В Староминском районе по горячим следам раскрыли хищение провода в садоводческом товариществе

18 января 2018, 17:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Специалисты Ленинградского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") совместно с правоохранительными органами Староминскоого района оперативно раскрыли кражу электропровода с воздушной линии 0,4 кВ в одном из садоводческих товариществ Староминского района Краснодарского края.

Автомобиль, в котором находились двое жителей муниципалитета, был остановлен сотрудниками полиции. В багажнике транспортного средства правоохранители нашли алюминиевые и медные обмотки – около 1,5 км проводов.

По версии следствия, электрические провода подельники похитили с территории местного садоводческого товарищества и везли их в пункт приема металла. Сумма ущерба составила более 10 тыс. рублей.

Личность подозреваемых установлена, ими оказались жители Староминского района 24 и 40 лет. Они задержаны.

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Отметим, что в 2017 году в Ленинградском филиале было раскрыто несколько краж черного и цветного металла на общую сумму порядка 730 тыс. руб. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Расхитителями возмещен ущерб.

По словам директора Ленинградских электрических сетей Романа Шеблакова, "благодаря тесному взаимодействию с органами полиции, регулярным совместным проверкам пунктов приема лома, профилактической работе в электронных и печатных СМИ, встреч с населением наметилось устойчивое снижение количества краж черных и цветных металлов. Работа в этом направлении будет усилена и продолжена".

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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