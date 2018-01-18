Задолженность потребителей Марий Эл и Чувашии перед "Т Плюс" на начало 2018 года составила более 1,5 млрд рублей

На 1 января 2018 года задолженность потребителей двух республик перед филиалом "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс превысила 1,58 млрд рублей. Из них, свыше 1,35 млрд. рублей (85,4%) приходится на долю чувашских неплательщиков.

В структуре общего долга большая его часть относится к сфере ЖКХ регионов – свыше 1,21 млрд. рублей. Среди исполнителей коммунальных услуг крупнейшими неплательщиками по-прежнему являются организации Чувашской Республики: ООО "УК Текстильщик", ООО "Реал-Люкс", ООО "УК "Удача", ООО УК ЖКХ "Инженер", ООО "УК Надежный", ООО "УК "Олимп", МУП "УК в ЖКХ г. Новочебоксарска", ООО "Специализированная компания №2", ООО "ЖЭК21". По Йошкар-Оле в числе организаций, регулярно входящих в список должников, значатся МУП "РЭО и НФ" и ООО "Домоуправление - 11".

Задолженность населения, находящегося на прямых расчетах с энергокомпанией, составляет более 111,39 млн рублей. Долги промышленных предприятий перед "Т Плюс" на 1 января 2018 года превысили 92,81 млн рублей, бюджетных организаций – 36,50 млн рублей.

Работа по взысканию имеющейся дебиторской задолженности является приоритетным направлением для филиала Марий Эл и Чувашии ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" - агента "Т Плюс" по начислению и сбору денежных средств за оказанные услуги теплоснабжения. К неплательщикам будут применяться все предусмотренные законодательством мере воздействия. В частности, как свидетельствует практический опыт, на должников из числа физических лиц результативно влияет списание денежных средств в счет погашения задолженности с банковских счетов, опись и изъятие судебными приставами имущества и ограничение выезда за рубеж.

Что касается снижения роста задолженности исполнителей коммунальных услуг, то здесь лучшим способом нормализации платежей, повышения прозрачности начислений и минимизации рисков нецелевого использования средств посредниками компания видит переход на прямые расчеты с конечными потребителями.