Энергетики и сотрудники правоохранительных органов по горячим следам раскрыли кражи энергооборудования в Кизильском и Варненском районах Южного Урала

Сотрудники управления безопасности филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" и отдела полиции Кизильского района по горячим следам раскрыли кражу электросетевого оборудования в п. Полоцкий Кизильского района Челябинской области.

Специалисты Магнитогорских электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" в ходе внепланового осмотра обнаружили повреждение трансформаторной подстанции в поселке Полоцкий. С энергообъекта было похищено электрооборудование: злоумышленники нанесли ущерб энергокомпании на общую сумму около 72 тысяч рублей.

В результате грамотных и профессиональных действий энергетиков и сотрудников отдела полиции Кизильского района при осмотре места происшествия были задокументированы и изъяты следы преступления, что в дальнейшем сыграло важную роль в раскрытии преступления. По отпечаткам пальцев был установлен и задержан житель села Полоцкое 1989 года рождения, который дал признательные показания. В настоящее время он в полном объеме на добровольной основе возместил материальный ущерб, причиненный энергокомпании.

Совместные действия специалистов службы безопасности Троицких электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" и сотрудников уголовного розыска МО МВД России "Варненский" в 2017 году помогли раскрыть еще два преступления. Так, в результате проведенных мероприятий был установлен местный житель Я., совершивший разукомплектование трансформатора 250 кВА в д. Старые Кулевчи Варненского района. Варненский районный суд приговорил нарушителя закона к 100 часам общественных работ. Еще один житель района Т. за кражу провода с воздушной линии электропередачи 0,4 кВ осужден на восемь месяцев лишения свободы.

В 2017 году сотрудниками блока безопасности филиала "Челябэнерго" совместно с работниками органов полиции было осуществлено 19 профилактических мероприятий по проверке мест приема лома цветных и черных металлов, а также розыска похищенного с объектов филиала оборудования и материальных ценностей. В настоящее время совместно с 31 территориальными отделами полиции планируются совместные мероприятия по предупреждению и раскрытию краж цветных и черных металлов, электрооборудования с объектов энергетического комплекса на территории субъектов Челябинской области, выявлению и пресечению фактов незаконного потребления электроэнергии, возмещению ущерба, а также по охране общественного порядка и общественной безопасности.

С целью предотвращения случаев хищения электросетевого оборудования и других противоправных действий служба безопасности филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" разработала и реализовала комплекс мероприятий, важной частью которого является эффективное взаимодействие с жителями Челябинской области.

В филиале ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" работает телефон доверия. Позвонив по номеру (351) 267-80-57, жители Челябинской области могут сообщить о фактах преступлений или правонарушений в сфере электроэнергетики: о попытках кражи оборудования линий электропередачи, подстанций, о случаях безучетного потребления электроэнергии, а также о незаконном использовании должностными лицами энергокомпании своих полномочий.

Все звонки регистрируются и вносятся в журнал учета сообщений. Конфиденциальность поступившей информации гарантируется. Телефон доверия работает круглосуточно. В вечернее и ночное время прием обращений граждан осуществляется в режиме автоответчика. Можно позвонить также по единому телефону Центра поддержки клиентов ОАО "МРСК Урала" 8-800-2501-220 (звонок бесплатный). Добавим, подобные нарушения уголовного законодательства наносят серьезный урон региональной энергосистеме, что особенно ощутимо в условиях острого дефицита денежных средств, сложившегося из-за многомиллиардных долгов со стороны крупных промышленных и энергосбытовых компаний. В такой ситуации специалисты "Челябэнерго" применяют все возможные меры по предотвращению хищений на энергообъектах и обеспечению стабильной работы энергосистемы региона в период подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузок.