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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра в Тамбовской области обеспечила электроснабжение нового фермерского предприятия

МРСК Центра в Тамбовской области обеспечила электроснабжение нового фермерского предприятия

19 января 2018, 09:03
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО

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В Тамбовской области введен в работу животноводческий комплекс по производству молока на базе крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Вячеслава Сторожева. Комплекс в Уваровском районе на 130 коров производительностью более 500 тонн молока в год был построен при поддержке государства: из 12,5 миллионов рублей, направленных на эти цели, 7,5 миллионов рублей составляют средства гранта, выданного на развитие семейных животноводческих ферм.

Выдачу мощности новому сельскохозяйственному предприятию обеспечил филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго". Работы в рамках договора технологического присоединения были проведены в строгом соответствии с планом, что позволило ввести комплекс в эксплуатацию в установленные сроки.

Тамбовский филиал МРСК Центра вносит значимый вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. Так в 2017 году энергетики завершили технологическое присоединение к сетям новых крупных предприятий по выращиванию и переработке мяса птицы, создаваемых на базе ОАО "Токаревская птицефабрика" и ООО "Тамбовская индейка". Работы велись в рамках подписанного МРСК Центра и администрацией Тамбовской области концессионного соглашения, ставшего первым в российском электросетевом комплексе проектом государственно-частного партнерства.

Также в прошедшем году филиал присоединил к своим сетям центр распределения мяса одной из крупнейших в РФ торговых сетей "Ашан Россия", который занимается производством полуфабрикатов для магазинов "Ашан Ритейл Россия" в разных регионах страны. Упомянутые проекты имеют большое значение для экономического развития Тамбовской области, и вносят значительный вклад в реализацию государственной политики импортозамещения и программы развития отечественного агропромышленного комплекса.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
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