ФСК ЕЭС повысила надежность электроснабжения Кежемского района Красноярского края

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") оснастила резервным источником питания подстанцию 220 кВ "Имбинская" в Нижнем Приангарье. Это позволило повысить надежность бесперебойной работы энергообъекта.

В настоящее время на подстанции 220 кВ "Имбинская" действует автотрансформатор мощностью 63 МВА. Чтобы при отключении силового оборудования не допустить обесточения потребителей, энергетики установили дизель-генераторную станцию мощностью 1,8 МВА.

Подстанция 220 кВ "Имбинская", построенная в 1989 году, питает поселки Имбинский и Болтурино, расположенные в Кежемском районе Красноярского края.

