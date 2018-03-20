МЭА заявляет о будущей нехватке предложения на рынке нефтедобычи

Как следует из последнего отчета Международного энергетического агентства (МЭА), мировой рынок нефти во втором квартале нынешнего года может столкнуться с дефицитом предложения, если добыча нефти в странах ОПЕК останется на текущем уровне. Страной, где добыча нефти может сократиться быстрее всего, агентство называет Венесуэлу.

Во втором квартале текущего года на мировом рынке нефти может возникнуть дефицит предложения. Такие выводы содержатся в докладе МЭА. Согласно прогнозу агентства, добыча нефти в ОПЕК в течение всего 2018 года останется на том же уровне, по данным МЭА, добыча нефти ОПЕК в феврале снизилась на 70 тыс. баррелей в сутки, до 32,1 млн баррелей в сутки. По итогам января избыток коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР по сравнению с их средним пятилетним значением составил 53 млн баррелей. При этом появился небольшой дефицит нефтепродуктов. Однако в месячном выражении запасы выросли (впервые с июля) на 18 млн баррелей, до 2,871 млрд баррелей. Примечательно также, что, по оценке МЭА, запасы нефти в крупнейшем в США терминале в Кушинге (Cushing) снизились до самых низких значений за последние три года.

С учетом этого фактора в первом квартале слегка вырастут коммерческие запасы, а оставшуюся часть года на рынке будет дефицит",— говорится в докладе.

"Меж тем ребалансировка рынка нефти продолжается, ключевые индикаторы — спрос и предложение — становятся все более равными, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР все больше снижаются до среднестатистических значений",— также отмечает МЭА.

Ключевой страной, которая подтолкнет рынок к дефициту нефти, может стать Венесуэла. Ее добыча, как следует из доклада МЭА, "демонстрирует явный тренд к ускоренному падению" — в феврале добыча Венесуэлы снизилась еще на 60 тыс. баррелей в сутки. "Если она не будет скомпенсирована поставками других производителей, то эта латиноамериканская страна может стать последним элементом, который решительно подтолкнет рынок к дефициту",— говорится в ежемесячном отчете агентства.

Кроме того, среди стран с нестабильной добычей МЭА отмечает Ливию и в меньшей степени Нигерию. "В Ливии мы увидели еще один скромный прирост предложения в феврале до 1,02 млн баррелей в сутки и, хотя мы пока не можем говорить о стабильности, но, похоже, что частота и серьезность прерываний производства снижаются, а темпы роста производства сохраняются",— отмечает МЭА.

В то же время добыча нефти в США в 2018 году может превысить 11 млн баррелей в сутки, что на 1,3 млн баррелей выше уровня 2017 года.

Основным драйвером роста станет добыча в одном из сланцевых бассейнов — Permian, хотя ограниченные трубопроводные мощности могут замедлить темпы роста в течение второй половины года, пока в 2019 году не будут сданы новые объекты. Другие факторы — такие как нехватка песка, применяемого при гидроразрыве пласта (технология добычи сланцевой нефти) и рабочей силы — могут также замедлить рост добычи, однако уже после 2018 года.

В целом, по данным агентства, страны ОПЕК в феврале выполнили план по ограничению добычи нефти на 147% — уровень добычи составил 32,1 млн баррелей в сутки. Россия выполнила условия плана на 87%, сократив добычу на 260 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2016 года.

Коммерсант