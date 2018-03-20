МРСК Центра завершила подготовку электросетевого комплекса в 11 регионах ЦФО к работе в период весеннего половодья

ПАО "МРСК Центра" завершило подготовку к прохождению паводка. По данным синоптиков, его максимальная интенсивность в регионах, входящих в зону ответственности компании (11 субъектов Центрального федерального округа), прогнозируется на период с 20 марта по 25 апреля. Наиболее длительное весеннее половодье ожидается в Брянской и Смоленской областях, наибольший уровень подъема воды – в Тамбовской и Ярославской областях. В целом в регионах присутствия МРСК Центра интенсивность паводка прогнозируется в пределах среднегодовых значений.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в этот период компания реализовала комплекс мероприятий по обеспечению безаварийной работы энергооборудования, ход которых контролировала специально созданная Центральная паводковая комиссия. Оперативный контроль на местах осуществляли аналогичные комиссии, созданные во всех филиалах МРСК Центра.

Специалистами компании составлен перечень энергообъектов, находящихся в зоне повышенного риска – в его основу легли итоги наблюдений за функционированием электросетевой инфраструктуры во время паводковых периодов трех предыдущих лет. В список вошли 1 709 воздушных линии электропередачи (ВЛ) 0,4-110 кВ и 243 трансформаторные подстанции. Наибольшее количество таких объектов находится в зоне ответственности филиалов Белгородэнерго (309 объектов), Брянскэнерго (331), Смоленскэнерго (357), Костромаэнерго (239). Руководством компании составлен график осмотров зон риска и назначены ответственные за их проведение. Определен перечень дополнительных мероприятий, обеспечивающих надежную работу объектов электросетевого комплекса во время весеннего половодья.

В преддверие паводка, с целью получения оперативной информации о погодных условиях на местах, обеспечено взаимодействие филиалов МРСК Центра с территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС России, филиалами ФСК ЕЭС, ДРСУ, местными органами власти.

Оперативными бригадами районов электрических сетей осуществлен осмотр переходов воздушных линий через реки. Проведена проверка защиты оснований опор от ледохода. Обеспечено наличие и исправное техническое состояние плавсредств, стационарных и передвижных насосов и спецтехники. Также проверено наличие и места хранения аварийного резерва. С учетом возможных изменений русла рек во время разлива, в филиалах разработаны мероприятия, обеспечивающие доставку в предполагаемые зоны затопления на участках воздушных линий техники, материалов и оборудования аварийного резерва. Ремонтные бригады обеспечены схемами подъездов к воздушным линиям с указанием характеристик водных и других возможных препятствий, а также способов их преодоления и объездов.

Под особым контролем находятся электроустановки, обеспечивающие электроснабжение социально значимых объектов. С целью ликвидации возможных аварий, подготовлены резервные источники снабжения электроэнергией, определены места их дислокации. Организованы и проведены специальные тренировки с оперативным и ремонтным персоналом всех филиалов компании.

В настоящее время специалисты филиалов МРСК Центра осуществляют постоянный мониторинг паводковой ситуации на местах и в случае необходимости готовы оперативно принять все необходимые меры для ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций.