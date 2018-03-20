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Мексиканская CFE опубликовала план развития на 2018-2022 гг.

Мексиканская CFE опубликовала план развития на 2018-2022 гг.

20 марта 2018, 17:29
Рубрика: В мире
Метки: ЭНЕРГЕТИКА

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Федеральная комиссия по электроэнергетике Мексики Federal Electricity Commission (Comisión Federal de Electricidad or CFE) опубликовала план развития на 2018-2022 гг.

Планом предусмотрена модернизация и расширение генерирующей и сетевой инфраструктуры. Всего на указанные цели планируется инвестировать свыше $ 17 млрд, из которых $ 8 млрд будет направлено на увеличение объема генерации, $ 5,4 млрд – на модернизацию и укрепление магистральной электрической сети и $ 3,8 млрд планируется направить на укрепление и модернизацию распределительных сетей.

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