Мексиканская CFE опубликовала план развития на 2018-2022 гг.

20 марта 2018, 17:29
Рубрика: В мире
Метки: ЭНЕРГЕТИКА
Федеральная комиссия по электроэнергетике Мексики Federal Electricity Commission (Comisión Federal de Electricidad or CFE) опубликовала план развития на 2018-2022 гг.
Планом предусмотрена модернизация и расширение генерирующей и сетевой инфраструктуры. Всего на указанные цели планируется инвестировать свыше
$ 17 млрд, из которых $ 8 млрд будет направлено на увеличение объема генерации,
$ 5,4 млрд – на модернизацию и укрепление магистральной электрической сети и $ 3,8 млрд планируется направить на укрепление и модернизацию распределительных сетей.