Руководитель Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов назначен генеральным директором СИБЭКО. Соответствующее решение было принято Советом директоров СИБЭКО 19 марта.

Предыдущий глава компании Руслан Власов поникнул свой пост.

Сибирская генерирующая компания в феврале 2018 года приобрела 78% акций АО "Сибирская энергетическая компания". В настоящий момент происходит интеграция СИБЭКО в структуру СГК. Планируется, что в ближайшее время полномочия единоличного исполнительного органа СИБЭКО будут переданы Сибирской генерирующей компании. Для представления интересов СГК в регионе и осуществления функции по управлению предприятиями будет создан Новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании.

Михаил Кузнецов сохранит пост генерального директора СГК, которую он возглавляет с октября 2013 года.

