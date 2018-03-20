20 марта 2018, 17:16
Рубрика: Энергетика
Метки: СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ
Руководитель Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов назначен генеральным директором СИБЭКО. Соответствующее решение было принято Советом директоров СИБЭКО 19 марта.
Предыдущий глава компании Руслан Власов поникнул свой пост.
Сибирская генерирующая компания в феврале 2018 года приобрела 78% акций АО "Сибирская энергетическая компания". В настоящий момент происходит интеграция СИБЭКО в структуру СГК. Планируется, что в ближайшее время полномочия единоличного исполнительного органа СИБЭКО будут переданы Сибирской генерирующей компании. Для представления интересов СГК в регионе и осуществления функции по управлению предприятиями будет создан Новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании.
Михаил Кузнецов сохранит пост генерального директора СГК, которую он возглавляет с октября 2013 года.