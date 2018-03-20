Потребление алюминия в России выросло в 2017 году на 11 процентов

Внутреннее потребление алюминия в России в 2017 году выросло на 11 процентов, эта тенденция продолжится и в 2018 году и станет одним из главных факторов роста отрасли на среднесрочную перспективу. Алюминиевая Ассоциация будет продолжать стимулировать восстановление внутреннего спроса на продукцию из алюминия. Об этом было заявлено на общем годовом собрании Алюминиевой Ассоциации, прошедшем в Москве.

На собрании было отмечено, что Россия обладает значительным потенциалом для увеличения потребления алюминия, в первую очередь, за счет развития технологий и освоения производства новых продуктов. Среди приоритетных направлений развития – расширение применения алюминия для жилищного строительства и нефтегазовой отрасли, развитие экспортного потенциала прокатной продукции и вывод продукции на новые рынки, расширение локализации производства алюминиевых компонентов автомобилей, снятие ограничений на применение алюминия для пищевой промышленности и упаковки, организация производства в России высокочистого оксида и гидроксида алюминия для катализаторов нефтепереработки и двигателей внутреннего сгорания, а также целый ряд других перспективных проектов в секторе энергетики, машиностроения, строительства, автомобилестроения, авиакосмического и ТНП.

Участники собрания обсудили стратегию Алюминиевой Ассоциации на 2018-2022 года, меры, необходимые для развития алюминиевой отрасли, включая усиление диалога с властями, возможность модернизации оборудования и внедрение новых технологий на производстве, активную работу с проектными институтами.

"В рамках межотраслевого сотрудничества была проделана большая работа по запуску целого ряда значимых проектов для экономики, в которых первостепенное значение имеют алюминиевые решения. Но нам необходимо решать новые задачи по развитию алюминиевой отрасли России как внутри страны, так и на экспортных рынках", - отметил Председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко.