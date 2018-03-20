Сибирская генерирующая компания планирует в 2018 году заменить в Кемерове более 5 км ветхих тепловых сетей

Сибирская генерирующая компания проведет в 2018 году в городе Кемерово перекладку свыше 5 км изношенных участков трубопроводов магистральных и внутриквартальных теплотрасс. Работы будут выполняться в рамках программы по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.

СГК планирует в 2018 году по программе капитального ремонта заменить в столице Кузбасса 730 погонных метров ветхих магистральных теплотрасс. В частности, специалисты компании переложат 640 погонных метров тепломагистрали на улице Старый аэропорт и 90 погонных метров тепловой магистрали на улице Индустриальная.

СГК заменит свыше 4500 погонных метров внутриквартальных тепловых сетей. Предполагается выполнить капитальный ремонт наиболее изношенных участков теплотрасс на проспектах Ленина, Химиков, Московский и Октябрьский, на бульваре Строителей, на улицах Пролетарская, Красноармейская, Инициативная, Рекордная и других.

Основные работы по перекладке тепловых сетей будут проводиться с мая по сентябрь, в ходе подготовки к очередному отопительному сезону.

Общая протяженность магистральных и внутриквартальных теплотрасс, которые планирует заменить СГК в Кемерово в этом году по программе капитального ремонта, превышает 5200 погонных метров.

В рамках ремонтной кампании нынешнего года специалисты СГК и подрядных организаций, помимо обновления тепловых сетей, выполнят большой объем работ по ремонту тепловых камер и оборудования подкачивающих насосных станций, по замене дефектной запорной арматуры и сальниковых компенсаторов, по восстановлению нарушенной тепловой изоляции трубопроводов теплотрасс.

"Наша техническая политика направлена на повышение надёжности теплоснабжения потребителей", – говорит главный инженер Кемеровской теплосетевой компании (входит в СГК) Сергей Виллуд. – Поэтому мы всегда с особым вниманием подходим к формированию ежегодной ремонтной программы: стараемся устранить выявленные "узкие места" в работе теплосетевого комплекса в межотопительный период, чтобы не допустить нештатных ситуаций в системе теплоснабжения зимой".