Свыше 8000 специалистов приняли участие в международной выставке "Фотоника. Мир лазеров и оптики"

27 февраля – 2 марта 2018 года в Экспоцентре на Красной Пресне прошла 13-я Международная специализированная выставка "Фотоника. Мир лазеров и оптики". Выставка организована МНТО "Лазерная ассоциация" и АО "Экспоцентр" под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, а также при поддержке Минпромторга России и ГКНТ Республики Беларусь.

В этом году выставка собрала 183 экспонента из 13 стран (Австрия, Армения, Германия, КНР, Литва, Нидерланды, Белоруссия, Россия, США, Финляндия, Швеция, Эстония, Япония), на стендах которых была представлена вся современная фотоника – от источников лазерного излучения и оптических элементов до разнообразной аппаратуры для промышленности, связи, медицины, информатики. Экспозиция привлекла более 8 000 специалистов со всех отраслей отечественной экономики.

Одним из основных мероприятий деловой программы стало совместное заседание Рабочей группы по фотонике при Минпромторге России, НТС Лазерной ассоциации и Секретариата техплатформы "Фотоника", посвящённое роли лазерных, оптических и оптоэлектронных технологий в реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, принятой 1 декабря 2016 г., и необходимости координации принимаемых в стране программ по фотонике. Значимыми событиями также стали заседание Экспертного совета по фотонике при Комиссии Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по правовому обеспечению развития предприятий ОПК с повесткой "Нормативно-правовая база для технологий фотоники в России" и VII Конгресс технологической платформы Российской Федерации "Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника", в котором приняли участие более 800 ведущих специалистов отрасли.

Помимо этого, во время выставки подписано соглашение о сотрудничестве между Лазерной ассоциацией и Европейским консорциумом предприятий фотоники (EPIC).

Прошедшая выставка подтвердила свой статус главного ежегодного события отрасли.

Её рост по сравнению с прошлым годом – по общей площади стендов, числу участников и посетителей – составил около 20%, что, безусловно, свидетельствует о развитии российской фотоники, расширении номенклатуры предлагаемой ею продукции и увеличении числа пользователей технологий фотоники в стране.