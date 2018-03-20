Участники Форума по энергоэффективности G20 поддержали Фестиваль ВместеЯрче

Делегация Минэнерго России по приглашению аргентинской стороны приняла участие в Международном форуме по энергоэффективности "Группы двадцати". В рамках панельной дискуссии был представлен российский опыт в области популяризации энергоэффективного образа жизни и планы проведения Фестиваля по энергоэффективности #ВместеЯрче в 2018 году.

В этом году ключевыми компонентами фестиваля станут масштабные городские праздники, социальная компания в поддержку фестиваля, проведение мероприятий фестиваля в странах-партнерах, а также Молодежный день #ВместеЯрче, который состоится на Международном форуме "Российская энергетическая неделя".

На площадке Форума по энергоэффективности G20 также состоялась торжественная передача "Посланий добра", направленных российскими школьниками и студентами в Аргентину.

"Фестиваль #ВместеЯрче открыт для участия всех стран, так как всех нас объединяет общее стремление к формированию энергосберегающего образа жизни", - прокомментировал итоги форума заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцын.

Ранее Молодежь G20 уже поддержала идею проведения фестиваля в разных странах мира.