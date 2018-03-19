В Марий Эл пожарные спасли восемь человек

Утром 18 марта в поселке Куженер в трехэтажном жилом доме случился пожар. Женщина, которая проживала на первом этаже увидела клубы дыма, вырывавшиеся из щелей в полу. Спустившись в подвал, где находились сараи жильцов, она увидела языки пламени. Жильцы дома к этмоу времени уже позвонили пожарным.

- К их прибытию в подвале возникло густое задымление. Создалась угроза для жильцов дома. Звено газодымозащитников эвакуировало на свежий воздух семь человек. Один мужчина был обнаружен спящим в своей квартире, его также вывели на улицу, - сообщили в пресс-службе МЧС Марий Эл.

В итоге пожар уничтожил имущество и продукты, хранившиеся в сарае. По предварительной версии специалистов, причиной возгорания могло послужить короткое замыкание электропроводки.