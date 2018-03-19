Генеральный директор ПАО "МРСК Волги" Владимир Рябикин побывал с рабочей поездкой в Мордовии

Саранск с рабочей поездкой посетил генеральный директор ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») Владимир Рябикин. Визит состоялся в рамках совещания под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко.

На заседании обсуждался ход подготовки Республики Мордовия к проведению Чемпионата Мира по футболу 2018 года, в том числе завершение строительства стадиона «Мордовия Арена», мест размещения международных делегаций и сборных. Была затронута тема дальнейшего управления объектами после проведения чемпионата.

После совещания Владимир Рябикин проинспектировал энергообъекты, предназначенные для электроснабжения спортивной и социальной инфраструктуры чемпионата. В первую очередь это подстанция ПС 110/10 кВ «Посоп» и распределительный пункт РП 10 кВ для электроснабжения футбольного стадиона «Мордовия Арена».

Еще одним пунктом рабочей программы руководителя «МРСК Волги» стало посещение ситуационно-аналитического центра (САЦ) филиала «Мордовэнерго», который будет функционировать в период подготовки и проведения ЧМ-2018. В настоящее время завершено оснащение САЦ необходимым оборудованием, оргтехникой и мебелью. Разработана необходимая документация, заключены соглашения о взаимодействии с организациями, задействованными в электроснабжении объектов Чемпионата мира, организованы необходимые каналы связи и передачи телеметрической информации.