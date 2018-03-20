В 2017 году к сетям МОЭСК были подключены более 71 990 новых потребителей

В 2017 году энергетики ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети») подключили к электросетям более 71 990 новых потребителей. Объем выданной мощности превысил 3 070 МВт. То есть, в среднем ежедневно в течение года специалисты осуществляли технологическое присоединение (ТП) свыше 197 объектов заявителей.

Основная часть работ была выполнена на территории Московской области: 63 146 исполненных договоров ТП общей мощностью 1 734 МВт. В Москве в 2017 году к электросетям МОЭСК подключено 8 846 объектов заявителей, которым было выдано 1 336 МВт мощности.

Всего же в минувшем году в МОЭСК поступили 97 904 заявки на технологическое присоединение на суммарную мощность 7 163 МВт. Из них 78 773 заявки на общую мощность 4 015 МВт приняты на территории Московской области и 19 131 заявка на мощность 3 148 МВт - в Москве.

Особо хотелось бы отметить рост числа заявок, поданных в электронном виде через «Личный кабинет» на портале utp.moesk.ru. Если по итогам 2016 года данный показатель достигал 50% от числа всех обращений заявителей, то по итогам 2017 года он достиг 60%.

Основной объем заявок и выполненных работ по ТП (80-90%) пришелся на физических лиц, которым требуется до 15 кВт мощности.

Огромная работа проведена энергетиками компании по выдаче мощности социально значимым объектам: новый корпус Морозовской детской городской клинической больницы в Москве, фельдшерско-акушерских пунктов, физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных школ в Подмосковье.

Под занавес 2017 года была выдана мощность крупнейшему в стране производственно- технологическому молочному комплексу вьетнамского концерна TH True Milk в Волоколамском районе Московской области.

В 2017 году работа, направленная на упрощение процедуры технологического присоединения, будет продолжена.

«В числе основных задач на текущий год: уменьшение срока ТП заявителей относящихся к программе поддержки малого и среднего предпринимательства с 80 до 70 дней; уменьшение стоимости ТП в среднем до 35 000 руб.; реализация программы «Ноль визитов» с непременным увеличением процента заявок на ТП, поданных в электронном виде с 60 до 75%», - прокомментировал заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг МОЭСК Александр Пятигор.