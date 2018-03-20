20 марта 2018, 15:01
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СИБЭКО
Руководитель Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов назначен генеральным директором СИБЭКО. Соответствующее решение было принято Советом директоров СИБЭКО 19 марта.
Предыдущий глава компании Руслан Власов поникнул свой пост.
Сибирская генерирующая компания в феврале 2018 года приобрела 78% акций АО «Сибирская энергетическая компания». В настоящий момент происходит интеграция СИБЭКО в структуру СГК. Планируется, что в ближайшее время полномочия единоличного исполнительного органа СИБЭКО будут переданы Сибирской генерирующей компании. Для представления интересов СГК в регионе и осуществления функции по управлению предприятиями будет создан Новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании.
Михаил Кузнецов сохранит пост генерального директора СГК, которую он возглавляет с октября 2013 года.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Сибирская генерирующая компания» (СГК) – энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности – производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью –10,9 ГВт и тепловой мощностью – 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 9 624 км, ремонтные и сервисные компании, крупнейшая управляющая компания Красноярска. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 32,8 тыс. человек.
«Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО») занимается генерацией и продажей тепловой и электрической энергии, а также транспортом тепловой энергии и теплоносителя. В состав генерирующих мощностей СИБЭКО входят 6 тепловых электрических станций: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 в г. Новосибирске, Барабинская ТЭЦ в г. Куйбышеве и Бийская ТЭЦ (АО «Бийскэнерго»), а также котельные, эксплуатируемые филиалом «Локальные котельные» АО «СИБЭКО». Совокупная установленная мощность электростанций составляет 3027,5 МВт.