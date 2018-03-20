Руководитель Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов назначен генеральным директором СИБЭКО. Соответствующее решение было принято Советом директоров СИБЭКО 19 марта.

Предыдущий глава компании Руслан Власов поникнул свой пост.

Сибирская генерирующая компания в феврале 2018 года приобрела 78% акций АО «Сибирская энергетическая компания». В настоящий момент происходит интеграция СИБЭКО в структуру СГК. Планируется, что в ближайшее время полномочия единоличного исполнительного органа СИБЭКО будут переданы Сибирской генерирующей компании. Для представления интересов СГК в регионе и осуществления функции по управлению предприятиями будет создан Новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании.

Михаил Кузнецов сохранит пост генерального директора СГК, которую он возглавляет с октября 2013 года.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) – энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности – производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью –10,9 ГВт и тепловой мощностью – 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 9 624 км, ремонтные и сервисные компании, крупнейшая управляющая компания Красноярска. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 32,8 тыс. человек.

«Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО») занимается генерацией и продажей тепловой и электрической энергии, а также транспортом тепловой энергии и теплоносителя. В состав генерирующих мощностей СИБЭКО входят 6 тепловых электрических станций: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 в г. Новосибирске, Барабинская ТЭЦ в г. Куйбышеве и Бийская ТЭЦ (АО «Бийскэнерго»), а также котельные, эксплуатируемые филиалом «Локальные котельные» АО «СИБЭКО». Совокупная установленная мощность электростанций составляет 3027,5 МВт.