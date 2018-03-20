Энергетики МРСК Центра и Приволжья подготовили электросетевой комплекс к весеннему паводку

В ПАО «МРСК Центра и Приволжья» завершена подготовка к прохождению паводка. В регионах присутствия энергокомпании его интенсивность прогнозируется в пределах среднегодовых значений.

Максимум внимания энергетики уделили участкам воздушных линий электропередачи и электроустановкам, расположенным в потенциальных зонах подтопления, а также переходам ВЛ 6–110 кВ через реки. Эти энергообъекты и территории находятся под усиленным контролем энергетиков, графики проведения их осмотров соблюдаются неукоснительно. Также под особый контроль на весь период половодья взяты электроустановки, обеспечивающие электроснабжение социально-значимых объектов.

Заблаговременно проверено техническое состояние стационарных и передвижных насосов, плавательных средств и спецтехники, работоспособность дренажных устройств и средств водоотлива. Для скорейшего реагирования на возможные нештатные ситуации подготовлены резервные источники систем электроснабжения, налажено взаимодействие с подразделениями ГО и ЧС, местными администрациями, гидрометеорологическими службами.

С оперативно-ремонтным персоналом компании проведены инструктажи о порядке организации работ в электроустановках и на линиях электропередачи, расположенных в зонах подтопления, проведены тренировки с использования специальной техники и командно-штабных автомобилей филиалов компании, способных поддерживать связь со Штабами МРСК Центра и Приволжья непосредственно с мест проведения восстановительных работ. Это позволяет обеспечить четкую координацию действий энергетиков в чрезвычайной ситуации для скорейшего восстановления штатной работы сетей.

Ход подготовки к прохождению периода паводка во всех филиалах компании курируют специально созданные рабочие группы. В энергокомпании подчеркивают, что от своевременной и полномасштабной подготовки к паводку зависит стабильность работы электросетевых объектов, сохранность энергооборудования и, прежде всего, качество и надежность электроснабжения потребителей девяти регионов.