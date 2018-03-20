Подстанции ФСК ЕЭС в Волгоградской области будут оснащены высоковольтными вводами нового поколения

ФСК ЕЭС (входит в «Россети») оснастит высоковольтными вводами нового поколения все крупные подстанции Волгоградской области. Модернизация оборудования обеспечит повышенную надежность энергоснабжения региона. До конца 2018 года будут заменены 20 вводов на подстанциях напряжением 220-500 кВ.

Высоковольтные вводы являются частью основного оборудования и предназначены для передачи напряжения от линии электропередачи к обмотке автотрансформатора. Для замены устаревших вводов используются новейшие устройства российского производства с твердой RIP-изоляцией. Подобный тип изоляции более надежен, экологически безопасен и не содержит горючих материалов, что, практически, устраняет риск возможного пожара.

На ряде объектов модернизация уже завершена. Так, на подстанции «Юбилейная», питающей электроэнергией металлургический завод «Красный Октябрь», выполнена замена оборудования на силовых трансформаторах. На подстанции «Кировская», которая обеспечивает энергоснабжение объектов Волго-Донского судоходного канала, а также Кировского и Красноармейского районов Волгограда, заменены вводы трансформаторов и масляного выключателя. Кроме того, заменены вводы масляного выключателя на подстанции «Северная», которая питает промышленных и бытовых потребителей Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов города.

До конца года планируется заменить оборудование на подстанции 500 кВ «Трубная» – одном из крупнейших объектов Волгоградской энергосистемы, обеспечивающем электроэнергией город Волжский и надежность транзитных энергоперетоков между Волгоградской и Астраханской областями.