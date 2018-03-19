Губернатор Курской области благодарит МРСК Центра за обеспечение надежного электроснабжения в день выборов Президента России

В адрес генерального директора ПАО «МРСК Центра» Олега Исаева поступило письмо от губернатора Курской области Александра Михайлова. Глава региона благодарит руководство и весь персонал компании за обеспечение надежного и стабильного электроснабжения избирателей и потребителей региона в день выборов Президента России.

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» 18 марта обеспечивали в Курской области электроснабжение порядка 1200 пунктов голосования, включая 349 участков, подключенных к сетям других территориальных сетевых организаций. С 16 марта в курском филиале компании, как и в других филиалах, был введен особый режим работы, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

Энергетики проверили схемы электроснабжения всех пунктов голосования и провели внеочередные осмотры электроустановок, от которых они запитаны. Дополнительно к этому, все участки, подключенные к сетям компании, обеспечили резервными источниками электроснабжения. 18 марта было организовано круглосуточное дежурство технических руководителей и специалистов оперативного и ремонтного персонала на рабочих местах. В общей сложности на дежурстве находились 1152 сотрудника Курскэнерго. Энергетики работали в режиме повышенной готовности вплоть до момента подписания протоколов на избирательных участках.

Как отмечает в своем письме губернатор Курской области Александр Михайлов, ни одного серьезного технологического сбоя в работе электросетевого оборудования в день выборов зафиксировано не было, что подтверждает высокий профессионализм и ответственность работников МРСК Центра: «Задача, поставленная перед энергетиками, выполнена. Спасибо за ваш труд! Желаю вам и вашей компании успехов и процветания!».