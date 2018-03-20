Атомэнергомаш начал поставку оборудования для машинного зала АЭС "Куданкулам" в Индии

ПАО "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) завершило изготовление и отгрузило первую партию оборудования для машинного зала третьего энергоблока АЭС "Куданкулам" (Индия). В частности, направлены первые два подогревателя высокого давления (ПВД). Это вертикальный аппарат сварной конструкции с нижним расположением распределительной водяной камеры. Он предназначен для подогрева питательной воды за счёт конденсации пара. На каждый блок АЭС будет поставлено четыре ПВД.

Негабаритное оборудование будет доставлено в Индию мультимодальным способом: от Подольска по железной дороге до морского порта Санкт-Петербурга, затем водным транспортом через Балтийское и Средиземноморское моря, Суэцкий канал, Красное море, Индийский океан. На атомную станцию груз планируется доставить в апреле.

Рабочую конструкторскую документацию подготовили специалисты ПАО "ЗиО-Подольск", они также осуществляют сопровождение изготовления и последующий шефмонтаж на площадке АЭС.

АО "Атомэнергомаш" – поставщик ключевого оборудования для АЭС "Куданкулам". В частности для третьего и четвёртого блоков станции предприятия компании производят парогенераторы, главные циркуляционные насосы, компенсаторы давления, главные циркуляционные трубопроводы, трубопроводную арматуру, вспомогательные насосы и другое оборудование реакторного острова и машинного зала.

В 2003-2004 годах ПАО "ЗиО-Подольск" изготовило для блоков № 1 и 2 АЭС "Куданкулам" оборудование для реакторного и машинного залов: по восемь комплектов парогенераторов ПГВ-1000, сепараторов-пароперегревателей СПП-1000-1, подогревателей высокого давления, а также 24 теплообменных модуля системы пассивного отвода тепла (СПОТ), трубопроводы различного назначения и фильтры.