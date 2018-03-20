"Электроэнергетика глазами молодежи": открыт прием заявок

Оргкомитет IX Международной научно-технической конференции "Электроэнергетика глазами молодежи – 2018" приглашает к участию молодых специалистов энергетических компаний, студентов, аспирантов, молодых ученых в возрасте до 35 лет. Конференция "Электроэнергетика глазами молодежи – 2018" – традиционное ежегодное крупнейшее отраслевое молодежное научно-техническое мероприятие – пройдет с 1 по 5 октября 2018 года на базе Казанского государственного энергетического университета (ФГБОУ ВО "КГЭУ").

Цели "Электроэнергетики глазами молодежи" – развитие научного и творческого потенциала молодых исследователей в области электроэнергетики, активизация процесса обмена новыми идеями и разработками, стимулирование творческого мышления и формирование кадрового резерва для российских компаний электроэнергетики.

В этом году в число главных тем конференции включены наиболее актуальные вопросы развития по ряду направлений отрасли: управление электроэнергетическими режимами энергосистем, режимы работы и оборудование электрических сетей и систем, релейная защита и автоматика энергосистем, цифровые технологии в электроэнергетике, перспективные направления развития электроэнергетики, экономика и экология, промышленная энергетика, энергоэффективность, образовательные технологии и программы подготовки специалистов для электроэнергетики. Участники конференции выступят с очными докладами на семи тематических секциях. Рецензентами представленных докладов выступят ведущие эксперты отрасли и известные ученые.

Организаторами Международной конференции "Электроэнергетика глазами молодежи – 2018" выступили ФГБОУ ВО "КГЭУ", АО "Системный оператор Единой энергетической системы" (АО "СО ЕЭС"), Российский национальный комитет СИГРЭ (Ассоциация "РНК СИГРЭ"), ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС") и Благотворительный фонд "Надежная смена".

Организационный комитет обращает внимание потенциальных участников конференции на отличительные особенности мероприятия 2018 года. Форма участия в мероприятии ‒ очная (заявленные доклады участников, прошедшие рецензирование, но не заслушанные на конференции, не будут опубликованы в сборнике материалов конференции). Отменена двухступенчатая форма подачи материалов, при которой сначала подавалась аннотация доклада, а затем сам доклад. Участники прошлогодней конференции "Электроэнергетика глазами молодежи – 2017" могут использовать уже созданный личный кабинет, в котором необходимо актуализировать личные данные. До 30 апреля 2018 года в личном кабинете необходимо разместить доклад согласно требованиям к оформлению, опубликованным на сайте конференции – http://fondsmena.ru/EGM/article/9/.

Узнать подробности, а также зарегистрироваться можно на официальном сайте: http://fondsmena.ru/EGM/

Отметим, что участниками прошлогодней конференции "Электроэнергетика глазами молодежи – 2017", которая состоялась на базе Самарского государственного технического университета, стали более 300 делегатов – молодых специалистов, руководителей, экспертов из более 20 компаний электроэнергетики, ведущих ученых и преподавателей, студентов и аспирантов из 26 российских и зарубежных вузов.