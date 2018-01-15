Город света приходит в Сургут

29 марта Сургут станет очередным "Городом света". Группа компаний IEK и постоянный организатор праздника света Ассоциация "Русский Свет" приглашают всех представителей отраслевого рынка Уральского региона на традиционную встречу.

"Город света" предоставляет всем участникам и гостям широкие возможности для презентаций, обучения и делового общения. Крупнейшие бренды России и Европы познакомят участников и посетителей с самыми актуальными отраслевыми тенденциями.

ГК IEK представит большую экспозицию в новом формате: объединенный стенд с основной продукцией всех торговых марок, выпускаемых ГК IEK – IEK®, ONI®, ITK® – и отдельную зону светотехники с широким ассортиментом светильников и источников света самого различного назначения.

По традиции, специалисты компании проведут несколько встреч с профессионалами отрасли: семинар по организации кабеленесущих систем освещения на основе металлических лотков IEK®, а также сразу три мастер-класса. Интерактивные практические занятия будут посвящены секретам монтажа блока аварийного освещения БАП, правильному монтажу арматуры для СИП и монтажу кабельной системы для слаботочных сервисов современного здания на основе продукции ITK.

Город света состоится 29 марта 2018 года в Сургуте по адресу: спортивно-оздоровительный комплекс "Премьер Арена", ул. Быстринская д.18/4. Торжественное открытие в 10:30.

Для участия в "Городе света" можно зарегистрироваться на сайте или пройти регистрацию непосредственно на мероприятии, начало регистрации в 10:00.