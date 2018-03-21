НК предлагается дополнить шестью обязательными платежами

Как сообщает “Ъ”, Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс (НК) сборы в систему "Платон", отчисления операторов связи, плату за негативное воздействие на окружающую среду, экологический, курортный и утилизационный сборы. В 2017 году поступления этих неналоговых платежей в сумме составили 255 млрд руб. Включение этих сборов в НК будет означать их передачу в ведение налоговой службы. По информации “Ъ”, в ФНС готовы приступить к администрированию платежей в случае принятия такого решения.

Минфин определился с перечнем платежей, имеющих признаки налогов и поэтому предлагаемых к включению в НК. Как следует из имеющейся у “Ъ” презентации министерства к совещанию в правительстве (см. “Ъ” от 19 марта), кодексом предложено регулировать шесть сборов. Это плата за негативное воздействие на окружающую среду, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования, сборы по системе "Платон", экологический, курортный и утилизационный сборы. Выбор именно этих платежей Минфин объясняет тем, что все они поступают в федеральный и региональный бюджеты — в отличие от сборов, схожих с государственными пошлинами и во многих случаях достающихся собирающим их учреждениям.

По информации Федерального казначейства, в 2017 году сумма утильсбора составила 205,9 млрд руб.— это самый значительный платеж "шестерки". В виде платы за негативное воздействие в бюджеты поступило 14,2 млрд, в виде экологического сбора — 1,3 млрд. Средства отчислений операторов связи составили 13,8 млрд руб., поступления в возмещение вреда, причиняемого дорогам грузовиками массой свыше 12 тонн,— 19,8 млрд руб. Общая сумма поступлений "новых налогов" (без курортного сбора, который еще только будет запущен с 1 мая 2018 года) в 2017 году была равна 255 млрд руб.— Минфин выбрал для включения в НК источники, приносящие заметный доход государству.

Ведомство отмечает, что еще ряд платежей в теории также могут попасть в НК (вторая группа) — патентные пошлины, плата за предоставление сведений из госреестров и регистров, за снятие запрета на строительство и реконструкцию, платежи при маркировке алкоголя и табака и прочие. Минфин в презентации отмечает, что в случае перевода этих платежей в НК надо будет решать вопрос финансирования получающих их сейчас учреждений. Наконец, к третьей группе платежей отнесены плата за госэкспертизы, платежи, взимаемые бюджетными учреждениями за оказание услуг, большое количество платежей регионального и муниципального уровня.

Включить последнюю группу в НК невозможно, и поэтому Минфин предлагает урегулировать их отдельным законом — "О регулировании отдельных обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Дополнительно будет утвержден полный перечень неналоговых платежей. После добавления к нему информации о регулировании будет составлен интерактивный реестр таких сборов. После 1 июля 2020 года платежи, не включенные в перечни, взиматься не должны.

Как сообщал “Ъ”, законопроект Минфина в целом согласован бизнес-сообществом, однако предпринимателям идея включения части платежей в НК не нравится — из-за неизбежного усиления ответственности за неуплату. Отметим, что, если идеи Минфина будут одобрены, администрированием включенных в НК платежей предстоит заняться ФНС — по информации “Ъ”, в службе (если соответствующее решение будет принято) к этому готовы.

Коммерсант