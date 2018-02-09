Назначен новый председатель совета директоров, президент и главный исполнительный директор компании 3М

Компания 3М анонсировала кадровые изменения – президентом и председателем совета директоров назначен Майкл Роман. Его предшественник на этом посту Инге Тулин, займет вновь созданную должность исполнительного председателя совета директоров. Изменения вступят в силу с 1 июля 2018 года.

"В результате тщательного и продуманного процесса планирования преемственности, президентом и главным исполнительным директором компании 3М был выбран Майкл Роман", - комментирует Инге Тулин. "Он является опытным и добросовестным руководителем, ориентированным на достижение высоких результатов, с отличным опытом увеличения продаж, повышения операционной эффективности и стоимости всех глобальных подразделений компании".

Майклу Роману 58 лет, с июля 2017 года он занимал должность главного операционного директора и исполнительного вице-президента, отвечая за работу пяти бизнес-групп 3M, а также за международную деятельность компании.

На протяжении своей 30-летней карьеры в 3M Майкл занимал ключевые руководящие должности. Майкл Роман возглавлял бизнес-группу Промышленность, крупнейшую бизнес-группу компании, на долю которой приходится треть мировых продаж 3M. До этого он выступал в роли главного стратега компании 3М, в тесном сотрудничестве с Инге разрабатывал стратегический план развития компании. Майкл работал в подразделениях 3M по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах, Европе и Азии.

Майкл Роман имеет степень магистра в области электротехники Университета Южной Калифорнии и степень бакалавра университета Миннесоты.

"Возможность вести 3М в будущее - это большая честь для меня”, - отметил Майкл. Под руководством Инге компания 3М поднялась до новых высот, и я с нетерпением жду возможности развивать этот импульс и достигать лучших результатов для наших клиентов и акционеров".

Инге Тулин, с 2012 года исполнявший обязанности председателя совета директоров, президента и главного исполнительного директора компании 3М, в новой роли исполнительного председателя правления продолжит исполнять обязанности председателя совета директоров 3M, а также взаимодействовать с Майклом Романом по долгосрочным стратегическим инициативам компании.

Майк Эскью, независимый руководитель совета директоров 3M, поддерживает данные кадровые изменения: "3М будет иметь двух сильных лидеров, способных продвигать компанию в будущем. Мы рады назначению такого талантливого лидера, как Майкл, на должность президента и председателя совета директоров, а также возможности использовать колоссальный опыт Инге в его новой роли в качестве исполнительного председателя совета директоров".