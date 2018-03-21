"Россия подтверждает приверженность довести сделку ОПЕК до конца", - заявил в интервью телеканалу "Блумберг" Александр Новак

Говоря о соглашении ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти, Министр энергетики Александр Новак подтвердил приверженность России, а также стран, входящих в сделку ОПЕК, исполнить соглашение до конца.

Министр подчеркнул, что исполнение соглашения скоординировано с российскими нефтяными компаниями, они на добровольной основе принимают решения о совместных действиях. "Это наша консолидированная позиция, здесь мы привержены вместе к достижению конечной цели", - сказал Александр Новак.

Также Министр энергетики отметил, что цель соглашения - баланс спроса и предложения на рынке - может быть достигнута, начиная с третьего или четвертого квартала этого года. "Нужно смотреть, как будет развиваться ситуация весной и в летний период во время роста спроса", - добавил Александр Новак.

Отвечая на вопрос о потенциальном отказе Великобритании от российского газа в пользу альтернативных источников энергии, министр отметил, что подобное решение, в первую очередь, навредит потребителям. "Я думаю, что сегодня российский газ наиболее конкурентоспособный по цене", - добавил глава ведомства.

