Собственники британских электрических накопителей энергии получили возможность участвовать в рынке мощности в категории объектов DSR

Благодаря лакунам в правилах рынка мощности собственники электрических накопителей энергии в Великобритании получили возможность квалифицироваться на аукционах по отбору поставщиков системных услуг в категории потребителей с ценозависимым потреблением (Demand Side Response, DSR) и таким образом избежать снижения доходов.

После внесенных правительством в 2017 г. изменений в методологию расчета коэффициента использования заявленной мощности объектов генерации (de-rating factor) выгода от участия в аукционе для собственников накопителей заметно снизилась. Коэффициент учитывает ожидаемую системным оператором продолжительность использования различных типов генерации, и соответственно от него зависит размер платы, которую получит отобранный на аукционе объект.

С января 2018 г. для собственников емкостных накопителей, которые указывают в подаваемой ими аукционной заявке 30 мин диапазон поставки мощности, данный коэффициент снижен до 18%. При этом для накопителей, способных поставлять мощность в течение четырех часов, по аналогии с ГАЭС сохраняется прежний коэффициент, равный 96%. В то же время для объектов DSR данный коэффициент равен 86%.

Кроме того, поставщики услуг в категории DSR для того, чтобы участвовать в рынке мощности, должны продемонстрировать способность снизить потребление до базового уровня в течение трех отдельных расчетных периодов, продолжительностью 30 мин. При этом в качестве базового может быть установлен нулевой уровень потребления. Такие условия вполне выполнимы для небольших емкостных накопителей.

По итогам аукциона, состоявшегося в феврале 2018 г., контракт на поставку мощности выиграл накопительный комплекс Leighton Buzzard (6 МВт и 10 МВт*ч), который квалифицировался в качестве DSR, хотя аккумулирующие устройства комплекса подключены не к объекту потребления, а напрямую к одноименной подстанции.



Штрафы за невыполнение обязательств по поставке мощности недостаточно высоки и единственным серьезным наказанием может считаться лишение права участвовать в отборе 15-летних контрактов на строительство новых объектов, что для собственника уже построенного Leighton Buzzard неактуально.

Министерство энергетики Великобритании (Department for Business, Energy and Industrial Strategy, BEIS) заявило, что совместно с национальным системным оператором National Grid анализирует результаты каждого аукциона и будет при необходимости совершенствовать новые правила.

Компания Limejump, которая от имени собственника осуществляет управление комплексом Leighton Buzzard, со своей стороны, подчеркнула, что не допускала никаких нарушений правил рынка и статус объекта в качестве DSR согласно рыночным правилам предстоит подтвердить в ходе специальной проверки, проводимой после аукциона.