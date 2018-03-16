Уралэлектромедь монтирует краны с лазерной системой защиты

В строящемся цехе электролиза меди АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) приступили к завершающему этапу шеф-монтажа двух технологических кранов KÜNZ (Австрия). Машины, грузоподъемностью 28 тонн каждая, будут выполнять кассетную загрузку-выгрузку электродов в электролизные ванны и перемещать их.

По словам главного инженера АО "Уралэлектромедь" Алексея Королёва, краны KÜNZ могут работать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах.

- За один час работы один кран может перевезти более 800 электродов, что в три раза производительнее мостовых кранов в старом цехе, - отметил он.

По своему оснащению новые краны отличаются от работающих в первой очереди более современными средствами контроля и управления. Например, будет установлена лазерная система, препятствующая столкновению кранов, которая предупредит оператора крана о критическом сближении (примерно 5 метров). Если оно по каким-то причинам сократится, то краны автоматически остановятся. Аналогичная лазерная система будет установлена и на кранах первой очереди.

После наладки оборудования, шеф-монтажники приступят к наладке и программированию электронной системы. Завершить весь монтаж планируется в мае текущего года. Отметим, что обслуживание всех 896 электролизных ванн цеха (на первой и второй очередях) будет осуществляться четырьмя кранами, по два крана в каждом технологическом пролете.

Отметим, что строительство второй очереди началось в июле 2014 года. Также как и первая, она будет работать по безосновной технологии производства катодов. С запуском второй очереди мощности по производству безосновных катодов возрастут со 160 тыс. тонн до 320 тыс. тонн в год. Суммарная мощность (с учетом выпуска катодов по основной технологии) составит 400 тыс. тонн. Завершить строительство планируется в 2018 году.