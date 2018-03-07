Завод "Энергокабель" ждет партнеров на своем стенде

Вчера, 20 марта в КВЦ "Сокольники" состоялось открытие Международной выставки кабельно-проводниковой продукции "Cabex-2018", на которой АО "Завод "Энергокабель" представил образцы своих кабелей, включая передовую огнестойкую линию FRLine.

В последний день выставки, 22 марта, вы сможете посетить наш стенд и ознакомиться с продукцией завода с 10:00 до 17:00. Наши специалисты будут готовы ответить на любой ваш вопрос.

г. Москва, 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1, павильон 4, стенд № A361.

Электронная регистрация на выставку:

http://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx.

Ждем всех завтра на нашем стенде!