Eaton на "Электротехническом форуме" в Нижнем Новгороде: безопасность бизнеса от пожара, вызванного неисправностью электросети

Компания продемонстрирует продукцию, которая предназначена для коммерческого сектора и будет особенно интересна для бизнеса, обновляющего инженерную инфраструктуру в преддверии чемпионата мира по футболу.

Компания Eaton, мировой лидер в области управления энергией, представит участникам «Электротехнического форума» актуальное оборудование для предотвращения пожароопасных ситуаций, связанных с неисправностями электросетей. Для Нижнего Новгорода это особенно актуально, так как этим летом в город приедут десятки тысяч футбольных болельщиков. В этот период нагрузка на электросети значительно возрастет, что увеличит риск возникновения аварийных и пожароопасных ситуаций.

Знаковое для всей страны событие требует масштабной подготовки и проверки всех элементов инфраструктуры города, особенно тех, что отвечают за безопасность. Разрабатываемые Eaton решения применяются на различных участках цепочки электроснабжения. Особенно востребованы они будут там, где требуется организовать работу аварийного освещения строящихся и уже введенных в эксплуатацию объектов, причем любого масштаба — от торговых центров до небольших частных отелей.

«По данным Prohotel.ru, к чемпионату мира по футболу в Нижнем Новгороде будут вводиться в эксплуатацию одиннадцать новых гостиниц, — комментирует Алексей Бурочкин, директор по маркетингу Eaton в России и Казахстане. — Если для новых объектов можно заранее выбрать оборудование с учетом повышенной нагрузки потребления электроэнергии, то в старых зданиях может потребоваться его обновление, т.к. оно не сможет обеспечить безопасность на должном уровне. На форуме мы представим решения, которые позволят владельцам отелей и других коммерческих объектов минимизировать риск возникновения пожаров, вызванных неисправностью электросети, а значит, обезопасить жизни людей».

Для комплексной защиты от пожаров, вызванных неисправностями в электрическом оборудовании и электропроводке, в ассортименте Eaton присутствует устройство AFDD+, применяемое в многоквартирных жилых домах, общественных зданиях (отелях, больницах, офисах, детских садах), а также предприятиях, работающих с легковоспламеняющимися материалами (деревообрабатывающих цехах, складах горючих материалов, бумажных и текстильных производствах, амбарах, сельскохозяйственных помещениях).

На стенде Eaton можно будет ознакомиться и с другой продукцией, получить консультацию специалистов по вопросам установки и эксплуатации электрооборудования. Так же в конференц-зале №1 (Павильон 1) в 15:10 пройдет семинар “Обеспечение комплексной защиты от пожара, вызванного электрическими неисправностями. Устройство защиты от дугового пробоя AFDD+ от Eaton”.

Компания «ЭТМ» пятый год подряд проводит важное для электротехнической отрасли мероприятие в различных городах России. Организуемый в Нижнем Новгороде форум, состоится 5 апреля по адресу ул. Совнаркомовская, д. 13, Нижегородская Ярмарка (первый павильон), будет включать не только презентации новинок и семинары, но и серию круглых столов для руководителей служб безопасности, монтажников и производителей электрощитового оборудования.

Для участия в «Электротехническом форуме» необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.