ФСК ЕЭС направит 1 млрд рублей на ремонтную кампанию в Поволжье

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») в 2018 году направит на выполнение ремонтной программы в Приволжском федеральном округе 1 млрд рублей. Объем финансирования сохранится на уровне 2017 года. Реализация ремонтных мероприятий повысит надежность электроснабжения регионов с населением более 14 млн человек.

На подстанциях 220-500 кВ будут отремонтированы 7 фаз трансформаторного оборудования, 170 выключателей, 1378 фаз разъединителей разного класса напряжения. На линиях электропередачи планируется установить 3,6 тыс. новых изоляторов, заменить 206 км грозозащитного троса, заменить и усилить 108 опор, с ремонтом 1421 фундаментов.

В рамках целевых программ повышения надежности планируется дополнительно заменить на линиях 3,6 тыс. поврежденных фарфоровых изоляторов на современные аналоги из закаленного стекла и полимеров, смонтировать 92 высоковольтных ввода на подстанциях.

Для снижения риска возгораний будут расчищены 2,4 тыс. гектаров трасс ЛЭП. В охранных зонах высоковольтных линий будут вырублены 957 деревьев, угрожающих падением на провода.

Наибольший объем средств – порядка 295 млн рублей – компания выделит на финансирование работ в регионе Средней Волги. В Ульяновской области на ремонт оборудования подстанций и линий электропередачи будет направлено 74 млн рублей. На энергообъектах будут отремонтированы выключатели и разъединители, трансформаторное оборудование, компрессоры. На линиях электропередачи усилены фундаменты опор, заменены грозотросы и изоляторы.

В Поволжье в рамках инвестпрограммы ФСК ЕЭС дополнительно реализуются проекты по повышению надежности электроснабжения потребителей, в том числе реконструкция подстанции «Саратовская» и оборудования 500 кВ на выдающей мощность Балаковской АЭС линии электропередачи, модернизация подстанции «Южная» для подключения объектов «Самаранефтегаза», реконструкция подстанции «Центролит» для передачи до 30 МВт мощности заводу «ВКМ-Сталь», выпускающему крупное вагонное литье.