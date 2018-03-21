Группа ЧТПЗ провела ребрендинг резьбовых соединений OCTG

Группа ЧТПЗ провела ребрендинг труб с премиальными резьбовыми соединениями. На российском рынке продукция будет представлена под общим названием «ЧТПЗ Прайм», на зарубежном рынке - «Chelpipe Prime».

– Бренд «ЧТПЗ Прайм» отражает уникальный подход компании к производству, ее философию преображения – «Белую металлургию». Проведенный ребрендинг является частью стратегии компании по развитию и продвижению новых видов продукции, – комментирует генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков. – В условиях прогнозируемого увеличения объемов разведочного и эксплуатационного бурения в нефтегазовой отрасли Группа ЧТПЗ планирует нарастить в 2018 году долю на рынке труб с премиальными резьбовыми соединениями до 10%.

Обсадные и насосно-компрессорные трубы с премиальными резьбовыми соединениями применяются на сложных вертикальных, наклонных и горизонтальных нефтяных скважинах. Продукция обладает повышенными эксплуатационными характеристиками и способна выдерживать комбинированные нагрузки: растяжение, сжатие, внутреннее и внешнее давление.

Группа ЧТПЗ поставляет и осуществляет послепродажное обслуживание труб OCTG с премиальными резьбовыми соединениями с 2012 года. По итогам 2017 года компания увеличила их отгрузку на 60%. Подробная информация об обновленной линейке резьбовых соединений «ЧТПЗ Прайм» доступна в технических справочниках и каталогах компании: http://www.chelpipe.ru/for_ clients/steel_pipes/technical_ catalogue/index_trub.php