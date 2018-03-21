МРСК Центра в 2018 году введет в работу более трех тысяч километров ЛЭП и около 500 МВА мощности

В ПАО МРСК Центра приступили к реализации утвержденной инвестиционной программы 2018 года. В указанный период компания планирует ввести в работу 454 МВА мощности и 3 198 км линий электропередачи. Объем финансирования программы составит 13,5 млрд рублей.

Документ предусматривает строительство и модернизацию в регионах деятельности МРСК Центра (11 субъектов Центрального федерального округа) целого ряда крупных и значимых энергообъектов. Одним из наиболее масштабных проектов инвестпрограммы станет строительство в Воронежской области подстанции (ПС) 110/10 кВ «Спутник». Новый центр питания закрытого типа с трансформаторами 2х40 МВА будет возведен в северной части Воронежа, где планируется массовое строительство многоэтажных жилых домов с развитой социальной инфраструктурой. «Спутник» включен в перечень электросетевых объектов, рекомендуемых к вводу (реконструкции, техперевооружению) в 2018-2022 гг., Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Воронежской области. Его строительство планируется завершить в 2019 году.

Еще один включенный в программу развития региональной электроэнергетики объект инвестпрограммы МРСК Центра – подстанция 110/35/10 «Вязьма-1» в Смоленской области. На подстанции, которая обеспечивает электроснабжение потребителей восточной части региона, включая крупные промышленные предприятия, ведутся работы по увеличению мощности и модернизации оборудования. Завершить их планируется в нынешнем году. Реконструкция «Вязьмы-1», помимо общего повышения надежности энергоснабжения, создаст условия для присоединения к сетям новых потребителей.

Реконструкция сразу нескольких крупных энергообъектов запланирована в этом году в Белгородской области. В их числе подстанция 110 кВ «Промышленная» в Старом Осколе и подстанция 35/10 кВ «Роговатое» в Старооскольском районе. На обоих объектах предусмотрена полная модернизация оборудования. Подстанция «Промышленная» питает ряд крупных предприятий Старого Оскола, в том числе кондитерскую фабрику «Славянка» (входит в один из крупнейших российских кондитерских холдингов «Славянка) и одного из лидеров по производству молока в регионе, молочный комбинат «Авида». От подстанции «Роговатое» запитаны восемь тысяч потребителей Старооскольского района, включая объект 1 категории надежности – животноводческий комплекс «Оскольский бекон» (входит в агрохолдинг «Промагро», являющийся одним из крупнейших производителей свинины в Черноземье).

В Тамбовской области МРСК Центра планирует строительство линий электропередачи, от которых, в частности, будут запитаны объекты АПК и образовательной сферы. В Жердевском, Токаревском, Сампурском и Знаменском районах для присоединения 11 площадок свиноводческого комплекса ООО «Тамбовский бекон» будет построена 53-километровая двухцепная воздушная линия (ВЛ) 35 кВ. В Никифоровском районе энергетики возведут участок ВЛ протяженностью 14 км, чтобы подключить к сетям комплекс по приемке, очистке и сушке зерновых и масличных культур ООО «Брахросагро» - агропромышленного предприятия, инвестором которого является владелец немецкой сталелитейной компании «Reiner Brach GmbH» Райнер Брах. В городе-наукограде Мичуринске 11 км линий 10 кВ построят для подключения филиала «Школы - научно-технологического центра им. И.В. Мичурина».

В Курской области компания обеспечит электроснабжение нового высокотехнологического мясоперерабатывающего комплекса с годовой мощностью производства 185 тысяч тонн, возведенного в поселке Линец Железногорского района компанией "АгроПромкомплектация - Курск". Для этого энергетики построят 16-километровое ответвление ВЛ-35 кВ Троицкая – Воропаево. "АгроПромкомплектация - Курск" (входит в ГК "АгроПромкомплектация») – один из ведущих производителей свинины в регионе, создавший здесь полноценный кластер, ориентированный на производство мяса, от собственных полей и элеватора до передового комбикормового завода и свиноводческих комплексов. Ввод в строй нового комплекса позволит компании замкнуть свою производственную цепочку в регионе, после чего она сможет работать по принципу от поля до прилавка.

Две значимые линии 110кВ будут реконструированы в Липецкой области. Линия «Лебедянь левая/правая» обеспечивает электроснабжение Лебедянского, Данковского и Краснинского районов, линия «Донская» питает Задонский район. На обоих объектах модернизация будет проводиться с использованием инновационного оборудования.

Реализация инвестиционной программы МРСК Центра позволяет повышать качество и надежность электроснабжения потребителей 11 субъектов Центрального федерального округа, и в значительной степени содействует социально-экономическому развитию этих регионов.