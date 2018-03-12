НОВЫЙ ВЕТРОПАРК ENEL В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ КОМПАНИЯМ FACEBOOK И ADOBE

Новое соглашение с Facebook позволит расширить условия предыдущего договора на покупку электроэнергии, приходящейся на 200 МВт мощности ветропарка Rattlesnake Creek. Новый договор предусматривает постепенную покупку всей электроэнергии, производимой ветропарком установленной мощностью 320 МВт к 2029 году, что позволит осуществить 100% поставку экологически чистой электроэнергии в Центр обработки данных Facebook в Папилионе.

· Электроэнергия, приходящаяся на 10 МВт мощности ветропарка Rattlesnake Creek и предназначенная для Центра обработки данных Facebook, будет поставляться компании Adobe в период 2019-2028 гг., что будет свидетельствовать о приверженности компании экологически чистой электроэнергии.

Рим/ Бостон, 19 марта 2018 г. – Enel, действуя через свою дочернюю компанию Enel Green Power North America, Inc. (“EGPNA”), подписала новые соглашения с компаниями Facebook и Adobe на поставку электроэнергии, производимой ветропарком Rattlesnake Creek установленной мощностью 320 МВт. Новое соглашение с Facebook позволит расширить условия предыдущего договора на покупку электроэнергии ветропарка Rattlesnake Creek, увеличив поставку экологически чистой электроэнергии в Центр обработки данных Facebook в Папилионе, штат Небраска. Соглашение с Adobe будет свидетельствовать о приверженности компании развитию экологически чистой электроэнергии в сети. Ветропарк Rattlesnake Creek, который является первым объектом ветрогенерации EGPNA в штате Небраска, в настоящее время находится в стадии строительства. Ожидаемый ввод в эксплуатацию Rattlesnake Creek намечен на конец 2018 года.

Антонио Каммисекра, Глава Enel Green Power, прокомментировал: «Мы рады сотрудничать с компаниями Facebook и Adobe в рамках данного проекта ветрогенерации и способствовать удовлетворению их энергетических нужд благодаря индивидуальным подходам. Подобные соглашения являются ярким примером нашей способности работать вместе с корпоративными клиентами над индивидуальными решениями, которые позволяют удовлетворять их потребности в различных объёмах электроэнергии».

Новое соглашение с Facebook позволит расширить условия предыдущего договора, подписанного в ноябре 2017 года, на поставку электроэнергии, приходящейся на 200 МВт мощности ветропарка Rattlesnake Creek. Новый договор предусматривает постепенную покупку всей электроэнергии, производимой ветропарком установленной мощностью 320 МВт к 2029 году, что позволит осуществить 100% поставку экологически чистой электроэнергии в центр обработки данных Facebook в Папилионе.

Бобби Холлис, Руководитель глобальной энергетической программы компании Facebook прокомментировал: «Обеспечение наших центров обработки данных на 100% чистой и возобновляемой электроэнергией является не просто целью для Facebook, а требованием нашего бизнеса. Ветропарк Rattlesnake Creek позволит обеспечить экологически чистой электроэнергией наш будущий Центр обработки данных в Папилионе, и поддержать наше стремление расширить возможности энергетического рынка для таких корпоративных клиентов, как Adobe».

Электроэнергия, приходящаяся на 10 МВт мощности Rattlesnake Creek и предназначенная для Центра обработки данных Facebook, будет поставляться компании Adobe в период 2019-2028 гг. Компания Competitive Energy Services (CES), предоставляющая услуги по стратегическому управлению электроэнергией, выступила партнером Adobe в реализации данного соглашения о поставке электроэнергии.

Винс Диньо, Специалист по стратегиям устойчивого развития компании Adobe прокомментировал: «Мы рады такому важному шагу в достижении наших целей устойчивого развития, который стал возможным благодаря соглашению с компаниями Enel и Facebook. Для нас данное сотрудничество имеет очень важное значение, и мы считаем, что такие партнерства в рамках соглашений о поставке электроэнергии - это путь вперед. Поставка экологически чистой электроэнергии в сети является ключевым элементом в достижении наших Целей, основанных на успешных научных открытиях, и имеет важное значение в сфере декарбонизации сетей в США».

Ветропарк Rattlesnake Creek принадлежит компании Rattlesnake Creek Wind Project, LLC, дочерней компании EGPNA. Rattlesnake Creek находится в округе Диксон, штат Небраска. Объем инвестиций, необходимых для строительства ветропарка составит порядка 430 миллионов долларов США. Данные инвестиции предусмотрены в текущем стратегическом плане Enel. Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств Группы. После полного ввода в эксплуатацию ветропарк установленной мощностью 320 МВт сможет вырабатывать около 1,3 ТВтч в год.

Enel Green Power North America является крупнейшим владельцем и оператором электростанций на основе возобновляемых источников энергии в Северной Америке. Действующие и проектируемые электростанции компании расположены в 23 штатах и двух канадских провинциях. Общая установленная мощность порядка 100 электростанций на основе возобновляемых источников энергии, принадлежащих EGPNA, составляет более 4,2 ГВт. Они включают в себя гидроэлектростанции, ветропарки, геотермальные электростанции и объекты солнечной генерации

В 2017 году EGPNA стала самой быстроразвивающейся компанией в области возобновляемых источников энергии в США, поставив порядка 1,2 ГВт мощности. В настоящее время компания является крупнейшим оператором объектов ветрогенерации в американских штатах Канзас и Оклахома.

Enel Green Power, Глобальное подразделение по возобновляемым источникам энергии Группы Enel, занимается развитием и управлением объектов возобновляемых источников энергии по всему миру. Enel Green Power представлена в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке и в Тихоокеанском регионе. Enel Green Power является мировым лидером в секторе «зеленой» энергетики и управляет объектами совокупной установленной мощностью порядка 40 ГВт. В портфель активов входят гидроэлектростанции, геотермальные электростанции, объекты солнечной и ветрогенерации, а также электростанции, работающие на биомассе. Enel Green Power активно работает над внедрением инновационных технологий на своих объектах возобновляемых источников энергии.