Подстанция "Ахмеровская" филиала "Оренбургэнерго" заняла второе место в смотре-конкурсе подстанций напряжением 35 киловольт ПАО "МРСК Волги"

По итогам конкурса подстанция «Ахмеровская» Западного производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») -«Оренбургэнерго» вышла на второе место.

В финале конкурса комиссия Межрегиональной распределительной сетевой компании Волги оценивала 7 подстанций, по одной от каждого филиала, входящего в состав компании. Учитывались техническое состояние оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, системы диспетчерского и технологического управления, эстетическое состояние зданий и сооружений.

В итоговом документе члены комиссии отметили качественную и стабильную подготовку к смотру объектов филиала «Оренбургэнерго» и присудили подстанции «Ахмеровской» второе место с 86 баллами из 100 возможных.

Директор Западного производственного отделения Юрий Гаврилов убежден, что при подготовке к подобным конкурсам, качественнее выполняются ремонтные работы и техническое обслуживание объектов. В итоге такой подход к работе становится системным, соответственно повышается общий уровень культуры производства.