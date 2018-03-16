Сотрудники Ивэнерго пресекают хищения электроэнергии и распространение незаконной информации в сети Интернет

Специалисты блока безопасности филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» продолжают реализацию комплекса мероприятий по пресечению хищения электрической энергии. В ходе проверок с января 2018 года по настоящее время сотрудниками «Ивэнерго» выявлено 8 фактов бездоговорного потребления электроэнергии на сумму 159,4 тыс. рублей.

Одним из распространенных способов незаконного потребления электроэнергии является самовольное подключение жителями своих домов или участков к электрическим сетям филиала, и как следствие - бездоговорное потребление электроэнергии. По всем зафиксированным нарушениям сотрудники «Ивэнерго» направляют заявления в правоохранительные органы для привлечения потребителей к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа». Так, в деревне Котюрево Ивановского района контролерами Ивановского РЭС у частного дома был обнаружен наброс проводов на воздушную линию электропередачи (ВЛ). Сумма нанесенного компании ущерба составила более 82 тыс. рублей, вся она будет взыскана с владельца дома.

Кроме того, отделом безопасности филиала осуществляется систематический мониторинг сети Интернет в целях противодействия распространения информации о способах хищения электроэнергии и манипуляциях с приборами учета. С начала текущего года сотрудники компании выявили 7 сетевых ресурсов, призывающих приобретать приборы и приспособления для занижения показаний счетчиков электроэнергии. Филиалом подготовлено и направлено 2 заявления в прокуратуру Ивановской области о блокировке обнаруженных сайтов, содержащих нарушающую законодательство информацию. По данным заявлениям надзорным органом проведена проверка, и в порядке, предусмотренном в ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ, материал направлен в Октябрьский районный суд.

Энергетики в очередной раз напоминают потребителям об ответственности за вмешательство в работу приборов учета электроэнергии с целью занижение их показаний. В случае выявления хищений электроэнергии, нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.

Филиал «Ивэнерго» намерен последовательно добиваться возмещения ущерба, причиненного недобросовестными потребителями и призывает всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения «заряженных» счетчиков, сообщать об этом в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-33-00, по телефону +7 (920) 05-05-777 в Telegram, WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании.