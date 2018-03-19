Тамбовэнерго приглашает старшеклассников к участию во Всероссийской олимпиаде школьников "Россети"

Всероссийская олимпиада школьников "Россети" проводится во всех регионах присутствия группы компаний с целью выявления талантливых ребят, повышения их мотивации к последующему обучению по программам высшего образования инженерной направленности и вовлечения в разработку актуальных для электросетевого комплекса технологических проектов.

Олимпиада проводится среди учащихся 9 и 10 классов в два этапа. В рамках областного отборочного тура, который проводят филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" и управление образования и науки Тамбовской области 31 марта и 1 апреля на базе «Многопрофильного кадетского корпуса имени Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина», ребятам предстоит выполнить задания по трем предметам: физике, математике и информатике.

Победители и призеры олимпиады в каждом регионе будут выявлены после ее второго и заключительного этапа который будет проводиться 21 апреля 2018 года. Церемония награждения победителей и призеров всероссийской олимпиады «Россети» состоится в Москве, после чего лауреаты отправятся в Сочи для участия в энергетической проектной смене, проводимой ПАО «Россети» совместно с одним из образовательных центров морского побережья.

По вопросам организации можно обратиться к начальнику отдела общего и дошкольного образования управления образования и науки Тамбовской области Панасиной Ирине Анатольевне по телефону 8 (4752) 79-23-24.

Всероссийскую олимпиаду школьников "Россети" электросетевые компании группы Россети проводят впервые. В дальнейшем данное мероприятие станет ежегодным.