21 марта 2018, 10:17
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: ВИДЕОМОСТ
22 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Минск – Ереван на тему: "Международное сотрудничество в атомной сфере: безопасность и экология".
Участник в Москве:
- эколог Алан ХАСИЕВ.
В Минске:
- начальник отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации БелАЭС Дмитрий ЗАВЬЯЛОВ;
- заместитель начальника отдела радиационной безопасности по радиационному контролю окружающей среды БелАЭС Сергей ЗУБОВ;
- начальник отдела научно-методического обеспечения радиационно-экологических наблюдений службы научно-методического обеспечения гидрометеорологических наблюдений и фондов данных Белгидромета Жанна БАРИКОВА;
- начальник отдела координации работ по Белорусской АЭС службы аналитической работы и планирования производственной деятельности Белгидромета Мария КАДАЦКАЯ.
В Ереване:
- главный инженер Армянской АЭС Артур ГРИГОРЯН.
К дискуссии также приглашены эксперты в сфере атомной энергетики из ряда европейских стран.
В ходе видеомоста будут затронуты вопросы безопасности современных технологий и преимущества атомной энергетики, пойдет речь об изменении системы мониторинга состояния окружающей среды за годы реализации атомного проекта, а также о роли общественного контроля.
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