22 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Минск – Ереван на тему: "Международное сотрудничество в атомной сфере: безопасность и экология".

Участник в Москве:

- эколог Алан ХАСИЕВ.

В Минске:

- начальник отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации БелАЭС Дмитрий ЗАВЬЯЛОВ;

- заместитель начальника отдела радиационной безопасности по радиационному контролю окружающей среды БелАЭС Сергей ЗУБОВ;

- начальник отдела научно-методического обеспечения радиационно-экологических наблюдений службы научно-методического обеспечения гидрометеорологических наблюдений и фондов данных Белгидромета Жанна БАРИКОВА;

- начальник отдела координации работ по Белорусской АЭС службы аналитической работы и планирования производственной деятельности Белгидромета Мария КАДАЦКАЯ.

В Ереване:

- главный инженер Армянской АЭС Артур ГРИГОРЯН.

К дискуссии также приглашены эксперты в сфере атомной энергетики из ряда европейских стран.

В ходе видеомоста будут затронуты вопросы безопасности современных технологий и преимущества атомной энергетики, пойдет речь об изменении системы мониторинга состояния окружающей среды за годы реализации атомного проекта, а также о роли общественного контроля.

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