17 апреля объялен Днем Заказчика на "ЭЛЕКТРО-2018"

Программа дня позволит ознакомиться компаниям-производителям с организацией закупочной деятельности компаний-Заказчиков , планами закупок по номенклатуре продукции, представленной в рамках экспозиции, а потребителям электротехнической продукции - обсудить направления совершенствования и повышения эффективности эксплуатации применяемого электрооборудования, в том числе систем защиты, автоматизации и управления энергообъектов, а также систем учета электроэнергии.
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Ключевые мероприятия Дня:
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ЦЕНТР ЗАКУПОК
• ознакомление потенциальных поставщиков с организацией закупочной деятельности;
• презентации Планов закупок по номенклатуре продукции, представленной в рамках экспозиции «ЭЛЕКТРО-2018»;
• консультации по вопросам участия малого и среднего бизнеса в закупках;
• консультации по вопросам подготовки участниками закупочных процедур заявок и предложений, подаваемых на участие в закупках;
• проведение процедур предварительного квалификационного отбора поставщиков.
Приглашаем принять участие в работе деловых мероприятий!
Участие – бесплатное для всех категорий слушателей при регистрации на сайте мероприятия www.forum-elektro.ru