17 апреля объялен Днем Заказчика на "ЭЛЕКТРО-2018"

Программа дня позволит ознакомиться компаниям-производителям с организацией закупочной деятельности компаний-Заказчиков , планами закупок по номенклатуре продукции, представленной в рамках экспозиции, а потребителям электротехнической продукции - обсудить направления совершенствования и повышения эффективности эксплуатации применяемого электрооборудования, в том числе систем защиты, автоматизации и управления энергообъектов, а также систем учета электроэнергии.

Ключевые мероприятия Дня:

ЦЕНТР ЗАКУПОК

• ознакомление потенциальных поставщиков с организацией закупочной деятельности;

• презентации Планов закупок по номенклатуре продукции, представленной в рамках экспозиции «ЭЛЕКТРО-2018»;

• консультации по вопросам участия малого и среднего бизнеса в закупках;

• консультации по вопросам подготовки участниками закупочных процедур заявок и предложений, подаваемых на участие в закупках;

• проведение процедур предварительного квалификационного отбора поставщиков.

Приглашаем принять участие в работе деловых мероприятий!

Участие – бесплатное для всех категорий слушателей при регистрации на сайте мероприятия www.forum-elektro.ru