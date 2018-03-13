17 апреля объялен Днем Заказчика на "ЭЛЕКТРО-2018"

С 16 по 19 апреля в Москве состоится 27-я международная выставка электрооборудования, светотехники, автоматизации зданий и сооружений "Электро-2018". Организатор АО "Экспоцентр".



Программа дня позволит ознакомиться компаниям-производителям с организацией закупочной деятельности компаний-Заказчиков , планами закупок по номенклатуре продукции, представленной в рамках экспозиции, а потребителям электротехнической продукции - обсудить направления совершенствования и повышения эффективности эксплуатации применяемого электрооборудования, в том числе систем защиты, автоматизации и управления энергообъектов, а также систем учета электроэнергии.

Ключевые мероприятия Дня:



ЦЕНТР ЗАКУПОК

• ознакомление потенциальных поставщиков с организацией закупочной деятельности;

• презентации Планов закупок по номенклатуре продукции, представленной в рамках экспозиции "ЭЛЕКТРО-2018";

• консультации по вопросам участия малого и среднего бизнеса в закупках;

• консультации по вопросам подготовки участниками закупочных процедур заявок и предложений, подаваемых на участие в закупках;

• проведение процедур предварительного квалификационного отбора поставщиков.



КОНФЕРЕНЦИЯ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ"

​​​​​​​10.00 - 18.00

Три заседания в рамках конференции



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ "Совершенствование и повышение эффективности эксплуатации применяемого электрооборудования"



СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ "Оптимизация систем защиты, автоматизации и управления энергообъектов"



СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ "Развитие систем учета электроэнергии: на пути к интеллектуализации"

Приглашаем принять участие в работе деловых мероприятий!

Участие – бесплатное для всех категорий слушателей при регистрации на сайте мероприятия www.forum-elektro.ru