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17 апреля объялен Днем Заказчика на "ЭЛЕКТРО-2018"

17 апреля объялен Днем Заказчика на ЭЛЕКТРО-2018

22 марта 2018, 14:28
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ЭЛЕКТРО-2018

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С 16 по 19 апреля в Москве состоится 27-я международная выставка электрооборудования, светотехники, автоматизации зданий и сооружений "Электро-2018". Организатор АО "Экспоцентр".

Программа дня позволит ознакомиться компаниям-производителям с организацией закупочной деятельности компаний-Заказчиков , планами закупок по номенклатуре продукции, представленной в рамках экспозиции, а потребителям электротехнической продукции - обсудить направления совершенствования и повышения эффективности эксплуатации применяемого электрооборудования, в том числе систем защиты, автоматизации и управления энергообъектов, а также систем учета электроэнергии.

Ключевые мероприятия Дня:

ЦЕНТР ЗАКУПОК

• ознакомление потенциальных поставщиков с организацией закупочной деятельности;
• презентации Планов закупок по номенклатуре продукции, представленной в рамках экспозиции "ЭЛЕКТРО-2018";
• консультации по вопросам участия малого и среднего бизнеса в закупках;
• консультации по вопросам подготовки участниками закупочных процедур заявок и предложений, подаваемых на участие в закупках;
• проведение процедур предварительного квалификационного отбора поставщиков.


КОНФЕРЕНЦИЯ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ"
​​​​​​​10.00 - 18.00

Три заседания в рамках конференции

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ "Совершенствование и повышение эффективности эксплуатации применяемого электрооборудования"

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ "Оптимизация систем защиты, автоматизации и управления энергообъектов"

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ "Развитие систем учета электроэнергии: на пути к интеллектуализации"

Приглашаем принять участие в работе деловых мероприятий!

Участие – бесплатное для всех категорий слушателей при регистрации на сайте мероприятия www.forum-elektro.ru

Компания: ЦВК "Экспоцентр"

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