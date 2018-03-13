17 апреля объялен Днем Заказчика на "ЭЛЕКТРО-2018"

22 марта 2018, 14:28
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ЭЛЕКТРО-2018
С 16 по 19 апреля в Москве состоится 27-я международная выставка электрооборудования, светотехники, автоматизации зданий и сооружений "Электро-2018". Организатор АО "Экспоцентр".
Программа дня позволит ознакомиться компаниям-производителям с организацией закупочной деятельности компаний-Заказчиков , планами закупок по номенклатуре продукции, представленной в рамках экспозиции, а потребителям электротехнической продукции - обсудить направления совершенствования и повышения эффективности эксплуатации применяемого электрооборудования, в том числе систем защиты, автоматизации и управления энергообъектов, а также систем учета электроэнергии.
Ключевые мероприятия Дня:
ЦЕНТР ЗАКУПОК
• ознакомление потенциальных поставщиков с организацией закупочной деятельности;
• презентации Планов закупок по номенклатуре продукции, представленной в рамках экспозиции "ЭЛЕКТРО-2018";
• консультации по вопросам участия малого и среднего бизнеса в закупках;
• консультации по вопросам подготовки участниками закупочных процедур заявок и предложений, подаваемых на участие в закупках;
• проведение процедур предварительного квалификационного отбора поставщиков.
КОНФЕРЕНЦИЯ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ"
10.00 - 18.00
Три заседания в рамках конференции
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ "Совершенствование и повышение эффективности эксплуатации применяемого электрооборудования"
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ "Оптимизация систем защиты, автоматизации и управления энергообъектов"
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ "Развитие систем учета электроэнергии: на пути к интеллектуализации"
Приглашаем принять участие в работе деловых мероприятий!
Участие – бесплатное для всех категорий слушателей при регистрации на сайте мероприятия www.forum-elektro.ru