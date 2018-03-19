АО "Карачаево-Черкесскэнерго": в феврале план реализации электроэнергии перевыполнен на 14 процентов

В ходе производственного совещания руководство АО "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в группу компаний "Россети") подвело итоги работы предприятия в феврале и за два месяца текущего года. По итогам февраля коллективу энергокомпании удалось выполнить план реализации электроэнергии на 113,8 %. Этот показатель на 30,5 процентных пункта выше, чем в феврале 2017 года. Произошло снижение на 35,8 млн руб. ранее накопленной задолженности организаций, финансируемых из федерального бюджета. Промышленные и непромышленные предприятия выплатили в счет погашения долгов около 3 млн руб.

Уровень реализации электроэнергии населению в феврале составил 98 % - все энергосбытовые отделения выполнили или перевыполнили план. Исключением стало только Карачаевское городское ЭСО, которое в начале года приняло на обслуживание жителей (физлица) города Карачаевска и сел Мара-Аягы и Орджоникидзевского. Ранее абонентов частного сектора трех этих населенных пунктов обслуживал Единый расчетно-кассовый центр.

По итогам работы за два месяца с начала 2018 года уровень реализации электроэнергии АО "Карачаево-Черкесскэнерго" составил около 95,3 %, что на 10,5 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень оплаты населения за полученный энергоресурс за два месяца 2018 года составляет 84,7 %.

На показателях работы в отчетном периоде сказывается недоплата абонентов, сформировавшаяся в январе. Начальники районных и городских энергосбытовых отделений взяли на себя обязательства поэтапного погашения задолженностей января до конца первого полугодия 2018 года.