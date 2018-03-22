Балаковские энергетики "Т Плюс" провели серию уроков безопасности тепла

В марте 2018 г., накануне весенних каникул, специалисты Саратовского филиала "Т Плюс" провели в образовательных учреждениях г. Балаково серию открытых уроков. Они прошли в школах №№3, 4, 5 и были посвящены правилам безопасного поведения детей рядом с тепловыми камерами.

На данных объектах осуществляются стыковки теплотрасс, их разветвление на разные направления. Зимой, в наиболее сильные морозы, проходящий через них теплоноситель может нагреваться почти +100 градусов.

Это крайне опасные объекты! Рядом с тепловыми камерами недопустимы детские игры, попытки заглянуть или проникнуть внутрь, крайне небезопасны попытки проверок крышек камер на прочность. Кроме того, требуется соблюдение особой осторожности вблизи подобных объектов на пешеходных зонах

Базовые правила безопасности, которые энергетики донесли до детей в ходе уроков, касаются не только именно тепловых камер, но и любых других колодцев, через которые проходят коммуникации иного профиля (водоводы, канализация, газопроводы, сети связи, электроснабжения и т.д.), и которые также могут таить в себе потенциальную опасность. По всем правилам безопасности все подобные колодцы должны быть закрыты, за этим постоянно следят специалисты. Тем не менее, полностью исключить влияние внешних факторов на их безопасную эксплуатацию невозможно. Крышки люков тепловых камер воруют, сдвигают или повреждают проезжающие автомобили, зимой их нередко смещает снегоуборочная техника. Между хищением крышки люка и ее заменой на новую (как бы оперативно это не происходило) всегда существует небольшой период времени, в течение которого камера представляет собой опасность для окружающих.

Напомним, серию уроков безопасности Саратовский филиал "Т Плюс" также проводил в балаковских школах №№ 7, 14, 25 в ноябре 2017 года. Они стали частью федеральных акций "Безопасность тепла" и "Осторожно, люк!", которые энергокомпания регулярно проводят во всех регионах своей работы, начиная с 2014 года.

Уважаемые жители! Если вы увидели незакрытый люк, позвоните по телефону начальника смены тепловых сетей г. Балаково 62-58-22.