Безопасность объектов "Мособлэнерго" в период весеннего паводка обеспечит 1800 специалистов компании

1800 специалистов АО "Мособлэнерго" в составе 240 бригад, 1000 единиц спецтехники, включая 64 передвижных дизельных электростанций, находятся в полной готовности к весеннему паводку, который в столичном регионе ожидается в конце марта – начале апреля.

Для обеспечения гарантированной и надежной работы электросетевых объектов АО "Мособлэнерго" в период половодья 2018 года проверяется техническое состояние оборудования в зонах, подверженных подтоплению. Приказом генерального директора компании утвержден план мероприятий и создана специальная комиссия по контролю над проводимыми работами.

В числе подготовительных мероприятий - обеспечение исправного технического состояния насосов, спецтехники, машин и механизмов. Специалисты компании проверяют наличие аварийного резерва, готовность путей подъезда для оперативной ликвидации возможных аварийных повреждений электросетевых объектов. Определяются места дислокации резервных источников снабжения электрической энергией социально-значимых объектов, чье электроснабжение может быть нарушено весенним половодьем.

Оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал АО "Мособлэнерго" проходит тренировки и повторный инструктаж о порядке действий в зонах подтопления, в том числе с учетом использования специальной техники. Также сотрудники обучаются оказывать первую помощь пострадавшим на воде.

С февраля 2018 года в производственных отделениях и филиалах АО "Мособлэнерго" проведено 54 противоаварийных тренировки по отработке действий персонала компании в случае обнаружения подтопления на электросетевых объектах.