Более 50 тыс. заявок на подключение к электросетям подали жители Астраханской области за 10 лет

Специалисты астраханского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") за десять лет, прошедших со дня открытия первого пункта обслуживания, исполнили обязательства по 32,3 тыс. договоров, предоставив новым потребителям 872,9 МВт мощности.

Всего за десять лет в астраханский филиал поступило 52 тыс. заявок на технологическое присоединение к электросетям, заключено 42,8 тыс. договоров, общей мощностью более 1,2 гВт. Общая суммарная мощность, запрошенная потребителями региона за 10 лет, превысила 2,5 гВт.

За этот период в столице региона и по области было обеспеченно энергоснабжением 135 многоэтажных жилых домов, 46 объектов социального значения – детских садов и спортивных площадок, школ, библиотек и зданий дошкольных групп дневного пребывания и 11 фельшерско-акушерских пунктов. Также было произведено подключение таких крупных промышленных объектов, как ООО "Агропромышленный комплекс" по выращиванию и переработке томатов, асфальтовый завод "LINTEX 1500", астраханский асфальтобетонный завод, стройплощадки цеха по производству маломерных судов.